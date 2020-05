Patxi López y el pasado con Iglesias que se vuelve en su contra, entre los momentos más virales de este jueves

Patxi López ha sido uno de los protagonistas involuntarios de la jornada política. En la Comisión de Reconstrucción del Congreso, se encontraba hablando Pablo Iglesias cuando en un momento de su intervención ha deslizado que políticos de Vox como Abascal y Espinosa de los Monteros estarían a favor de dar un golpe de estado. Precisamente, Espinosa se encontraba frente a Iglesias y le ha interrumpido exigiendo a Patxi López, como máxima autoridad de la Comisión, que interviniese.

�� #ÚLTIMAHORA | @VOX_Congreso abandona la Comisión de Reconstrucción después de que Iglesias haya señalado que deseamos un golpe de Estado.



➡ @ivanedlm "Demuestra su incapacidad para gobernar, está en la misma clave que cuando era estudiante y llamaba a realizar escraches" pic.twitter.com/QjWyJEsKv5 — Grupo Parlamentario de VOX en el Congreso (@VOX_Congreso) May 28, 2020

El partido ha comentado en su cuenta de Twitter del Congreso lo siguiente: "Vox abandona la Comisión de Reconstrucción después de que Iglesias haya señalado que deseamos un golpe de Estado. Iván Espinosa de los Monteros: "Demuestra su incapacidad para gobernar, está en la misma clave que cuando era estudiante y llamaba a realizar escraches", recogía el partido.

Patxi López, epicentro de la polémica

El papel que le ha tocado jugar al ex lehendakari socialista es el de Presidente de la Comisión. Su actuación esta mañana de jueves no ha sido la más acertada y su nombre se ha convertido en tendencia junto al de los otros dos implicados. López se ha escudado en la "libertad de expresión" de Iglesias, al que ha consentido argumentar que Espinosa de los Monteros quiere dar un golpe de estado, "aunque no se atreve".

Estas declaraciones han provocado la marcha de Iván Espinosa de los Monteros (que posteriormente ha regresado, una vez que Iglesias ya no intervenía en la Comisión). E incluso el mismo Patxi López ha llegado a admitir que su papel durante lo ocurrido esta mañana "no ha estado a la altura", tras lo que ha protagonizado una disculpa, aunque con un Iglesias fuera de la sala.

Esta mañana no he estado a la altura de lo que significa esta Comisión Para la Reconstrucción Social y Económica.

Cuando uno se equivoca, lo correcto es corregir el error y disculparse.

La ciudadanía no necesita de la politica sus broncas, necesita propuestas y soluciones. pic.twitter.com/8LEdBU8udl — patxilopez (@patxilopez) May 28, 2020

"Esta mañana no he estado a la altura de lo que significa esta Comisión Para la Reconstrucción Social y Económica. Cuando uno se equivoca, lo correcto es corregir el error y disculparse. La ciudadanía no necesita de la politica sus broncas, necesita propuestas y soluciones", ha admitido el socialista.

El pasado de Patxi López y cuando Iglesias hacía loas a ETA desde las Herriko Tabernas

Todos tenemos un pasado y el de los políticos está sometido a la constante revisión por parte del ojo público que juzga sus incoherencias. Situémonos en un mitin con Patxi López buscando su espacio electoral, plena irrupción de Podemos y tenemos unas declaraciones que poco o nada tienen que ver con el silencio cómplice del que hoy López se ha arrepentido:

�� Quién te ha visto y quién te ve, Patxi López. pic.twitter.com/JCtoEo6VpN — Alex Garrido (@AlexGarPad) May 28, 2020

En aquel momento, un Patxi López visiblemente encendido aseguraba que "Pablo Iglesias estaba en una Herriko Taberna diciendo que era un honor estar con los de Batasuna porque eran los únicos que habían entendido que la Constitución Española era una imposición, haciendo loas a la izquierda abertzale y a ETA que eran los únicos que habían entendido lo que estaba pasando en este país".

El momento al que hacía referencia Patxi López se encuentra en el siguiente vídeo, donde Iglesias asegura que "la izquierda vasca y ETA", son los que se dan cuenta de que la Constitución es una imposición.

Pablo Iglesias está en el centro de las miradas en las últimas horas. Sus encontronazos con Cayetana Álvarez de Toledo e Iván Espinosa de los Monteros en sede parlamentaria han dado mucho de que hablar entre este miércoles y jueves. Los choques dialécticos con los miembros de la oposición han llegado incluso al canal de YouTube de Unidas Podemos. Este se ha hecho eco de uno de ellos de una forma bastante llamativa.

Podemos se burla de Cayetana Álvarez de Toledo en YouTube

La formación morada ha recogido la defensa de Iglesias ante las palabras de la portavoz en el Congreso del Partido Popular, que llamó “hijo de terrorista” al vicepresidente segundo del Gobierno. La respuesta queda concentrada en un vídeo cuya miniatura se burla de Álvarez de Toledo, empequeñeciéndola ante Iglesias y colocándole una banda en la que se puede leer “Marquesa”. Junto a su boca también aparece una viñeta en la que se puede leer “ETA, Venezuela, dictadura...”.

Así es la estrategia de Podemos en YouTube

Las redes sociales cada vez ganan más presencia como canal de comunicación. Todos deben ser conscientes de esta realidad, incluidos los partidos políticos. Hay que adaptarse a los nuevos medios y lenguajes disponibles para transmitir el mensaje. Que, a su vez, debe adecuarse a los tiempos digitales que corren. ¿Objetivo? Llegar a las nuevas generaciones.

YouTube puede ser una buena plataforma para acercarse más a los jóvenes. O así podrían entenderlo desde Unidas Podemos. Las comparecencias destacadas de sus integrantes no pueden faltar en su canal. De un vistazo rápido, ya queda claro quiénes son los protagonistas habituales de los contenidos: Pablo Iglesias, Irene Montero, Pablo Echenique…

El volcado de las entrevistas en medios de los nombres propios de Podemos también destaca. Al igual que la creación de vídeos más analíticos sobre los grandes temas que preocupan a la formación, como el feminismo.

Titulares

Aquellos en los que el sujeto es Iglesias marcan tendencia. Aunque lo más llamativo de los encabezados de los vídeos es su clara vocación viral: “Vox no son ni fascistas: son simplemente PARÁSITOS”, “Brutal repaso a la derecha de Irene Montero”, etc.

Miniaturas

La tipografía tiene un protagonismo especial en las fotografías que ilustran los vídeos. Se intenta destacar la idea principal del contenido a través de un texto muy resaltado y que incluso queda aderezado con emoticonos y montajes en algunas ocasiones.

Contenido propio

Hay algunos contenidos pensados en exclusiva para YouTube. Ahí está el vídeo que recoge cómo es una jornada en el ministerio que comanda Irene Montero, por ejemplo.

Ataques al extremo contrario

No hay que buscar mucho en el timeline del canal para advertir que los ataques de Podemos hacia Vox son constantes. De hecho, es en estos casos cuando el aspecto externo de los vídeos llama más la atención. Sobre todo, en cuanto a titulares y miniaturas. Veamos un ejemplo.

Podemos tiene un vídeo subido a su canal que se titula “PABLO IGLESIAS responde a un partido ANTIDEMÓCRATA (VOX)”, con emoticono e indirecta (“De demócrata a antidemócrata”, señala una flecha colocada sobre una diputada de Vox) en la carátula del vídeo.

KIMIMASA MAYAMA / EFE

A pesar de que la posibilidad de que el Gobierno se haga con la propiedad de Nissan es más que utópica, varios representantes de la clase política han defendido la idea este jueves. En el caso de Íñigo Errejón (Más País), la nacionalización debería hacerse extensible a Alcoa: la multinacional estadounidense, tercera productora de aluminio a nivel mundial, quiere despedir a 534 empleados en San Cibrao (Lugo).

No se puede hablar de reconstrucción y dejar al mismo tiempo que esto suceda. No podemos seguir perdiendo tejido industrial. El Estado tiene instrumentos jurídicos y financieros , y comprensión social, como para intervenir. Sentaría además un precedente decisivo para lo que viene — Íñigo Errejón (@ierrejon) May 28, 2020

“No se puede permitir que cierren Nissan y Alcoa sin más. El Estado debe proteger los puestos de trabajo, haciéndose cargo de las plantas y reorientando la producción. Industrialización verde o seguir viendo cómo se cierran fábricas. No se puede hablar de reconstrucción y dejar al mismo tiempo que esto suceda. No podemos seguir perdiendo tejido industrial. El Estado tiene instrumentos jurídicos y financieros , y comprensión social, como para intervenir. Sentaría además un precedente decisivo para lo que viene”, ha afirmado Errejón en Twitter.

3 plantas.

3.000 puestos de trabajo directos.

20.000 puestos de trabajo indirectos.

170.000.000€ en ayudas públicas en 10 años.



Nacionalización o expropiación. Y cesión a la trabajadores en régimen de cooperativa.#FuturoParaNissanYApic.twitter.com/ekTYsxvQRA — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) May 28, 2020

Gabriel Rufián, portavoz en el Congreso de ERC, ha ido todavía más allá en idéntica red social: “3 plantas. 3.000 puestos de trabajo directos. 20.000 puestos de trabajo indirectos. 170.000.000€ en ayudas públicas en 10 años. Nacionalización o expropiación. Y cesión a los trabajadores en régimen de cooperativa”. “Si Nissan no se queda, nacionalización y producción con criterios ecológicos manteniendo los puestos de trabajo. Ante unas multinacionales que lo único que les preocupa es el beneficio, se debe responder a todos los niveles”, se apunta también desde la CUP (Vidal Aragonés).

La vaga a Nissan està sent una lliçó de resistència!@govern si Nissan no es queda, nacionalització i producció amb criteris ecològics mantenint els llocs de treball.



Davant d'unes multinacionals que l'únic que els hi preocupa és el benefici s'ha de respondre a tots el nivells. — Vidal Aragonés (@VidalAragones) May 28, 2020

Incluso el vicepresidente segundo del Ejecutivo, Pablo Iglesias, ha afirmado que las nacionalizaciones podrían llevarse a cabo. “Son perfectamente posibles con la Constitución”, considera el líder de Unidas Podemos, aunque no defiende la medida porque supone “nacionalizar pérdidas para privatizar después los beneficios”.

Además, la segunda teniente de alcalde de Barcelona, Janet Sanz, pidió en abril “una reconversión industrial de todo el sector automovilístico de nuestro país” y “evitar que esto se vuelva a reactivar”. “Es ahora o nunca […] Necesitamos un plan”, enfatizó entonces, con el deseo de que el “excedente de producto sin vender” de las empresas de este ámbito “no se vuelva a colocar en el mercado”.