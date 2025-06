Chema Gil, militante socialista: "Las conversaciones de Ábalos son propias de un putero y de un chulo. Es repugnante"

"Los informes de la UCO son magníficos. Es un excelente trabajo". Así de rotundo se manifestaba el experto en seguridad y terrorismo Chema Gil al ser preguntado en Fin de Semana por los documentos que hemos conocido esta semana de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que han sacudido la tranquilidad en Ferraz y en la política española.

Es así de tajante en sus palabras porque, además de especialista en seguridad internacional, Gil fue concejal del PSOE en Murcia y, a día de hoy, milita en el partido: "Este trabajo es una obra maestra de plasmación de hechos, no especulaciones. Un trabajo impecable donde se pone de manifiesto tal grado de corrupción en determinados personajes de alto nivel, pero no de un año, de más de diez años (...) No puedo sentir más que repugnancia".

En opinión del especialista, la mejor decisión que puede tomar Pedro Sánchez es convocar elecciones: "No tenemos que tener miedo a que los ciudadanos voten lo que quieran votar. Hay que disolver las cámaras, pedir perdón con absoluto propósito de enmienda y el PSOE tiene que hacer algo potente para cribar... y no sirve lo que tenemos dirigiendo el partido. Es un disparate".

En su intervención en Fin de Semana con Cristina, el entrevistado afirma haber leído el informe, defiende el derecho de los militantes a discrepar sin miedo a que haya consecuencias: "Este país está sobresaltado cada día con un tema nuevo de corrupción, cada vez más asqueroso. Lo que he oído en los audios y he leído del informe es repugnante. No me puedo creer que no haya sistemas de control dentro del partido que vigilen la acción de sus altos militantes. Las conversaciones de Ábalos son una cosa... propias de un putero y de un chulo, el otro, el Koldo, que le buscaba mujeres. Se le llenaba la boca diciendo 'no a la prostitución'. Es verdaderamente repugnante" concluía.

Chema Gil no tiene pelos en la lengua y reconoce que ello le puede pasar factura: "Ya me han dicho que si sigo así me van a terminar echando. Pues me van a echar con agua hirviendo y rasqueta porque pienso seguir siendo crítico como lo he sido siempre. Mi padre me enseñó a que no podemos perder la dignidad".