Cuando Patxi López señalaba a Pablo Iglesias por "hacer loas a ETA desde una Herriko Taberna"

Patxi López ha sido uno de los protagonistas involuntarios de la jornada política. En la Comisión de Reconstrucción del Congreso, se encontraba hablando Pablo Iglesias cuando en un momento de su intervención ha deslizado que políticos de Vox como Abascal y Espinosa de los Monteros estarían a favor de dar un golpe de estado. Precisamente, Espinosa se encontraba frente a Iglesias y le ha interrumpido exigiendo a Patxi López, como máxima autoridad de la Comisión, que interviniese.

El partido ha comentado en su cuenta de Twitter del Congreso lo siguiente: "Vox abandona la Comisión de Reconstrucción después de que Iglesias haya señalado que deseamos un golpe de Estado. Iván Espinosa de los Monteros: "Demuestra su incapacidad para gobernar, está en la misma clave que cuando era estudiante y llamaba a realizar escraches", recogía el partido.

Patxi López, epicentro de la polémica

El papel que le ha tocado jugar al ex lehendakari socialista es el de Presidente de la Comisión. Su actuación esta mañana de jueves no ha sido la más acertada y su nombre se ha convertido en tendencia junto al de los otros dos implicados. López se ha escudado en la "libertad de expresión" de Iglesias, al que ha consentido argumentar que Espinosa de los Monteros quiere dar un golpe de estado, "aunque no se atreve".

Estas declaraciones han provocado la marcha de Iván Espinosa de los Monteros (que posteriormente ha regresado, una vez que Iglesias ya no intervenía en la Comisión). E incluso el mismo Patxi López ha llegado a admitir que su papel durante lo ocurrido esta mañana "no ha estado a la altura", tras lo que ha protagonizado una disculpa, aunque con un Iglesias fuera de la sala.

Esta mañana no he estado a la altura de lo que significa esta Comisión Para la Reconstrucción Social y Económica.

Cuando uno se equivoca, lo correcto es corregir el error y disculparse.

"Esta mañana no he estado a la altura de lo que significa esta Comisión Para la Reconstrucción Social y Económica. Cuando uno se equivoca, lo correcto es corregir el error y disculparse. La ciudadanía no necesita de la politica sus broncas, necesita propuestas y soluciones", ha admitido el socialista.

El pasado de Patxi López y cuando Iglesias hacía loas a ETA desde las Herriko Tabernas

Todos tenemos un pasado y el de los políticos está sometido a la constante revisión por parte del ojo público que juzga sus incoherencias. Situémonos en un mitin con Patxi López buscando su espacio electoral, plena irrupción de Podemos y tenemos unas declaraciones que poco o nada tienen que ver con el silencio cómplice del que hoy López se ha arrepentido:

En aquel momento, un Patxi López visiblemente encendido aseguraba que "Pablo Iglesias estaba en una Herriko Taberna diciendo que era un honor estar con los de Batasuna porque eran los únicos que habían entendido que la Constitución Española era una imposición, haciendo loas a la izquierda abertzale y a ETA que eran los únicos que habían entendido lo que estaba pasando en este país".

El momento al que hacía referencia Patxi López se encuentra en el siguiente vídeo, donde Iglesias asegura que "la izquierda vasca y ETA", son los que se dan cuenta de que la Constitución es una imposición.