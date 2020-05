¿Se puede nacionalizar Nissan?

La crisis del coronavirus ha generado y generará estragos en materia económica. Su última víctima en España ha sido la planta de producción que la automovilística japonesa Nissan tiene en Barcelona. Casi 3.000 trabajadores de la fábrica se quedarán sin empleo a partir de diciembre de 2020, fecha prevista para su cierre. Traumático (es innegable) y que ha llevado a que algunos políticos reclamen incluso lo imposible: nacionalizar la empresa.

Todos los caminos conducen a la misma respuesta: no. Para empezar, hay dos definiciones de la palabra 'nacionalizar' presentes en el Diccionario de la RAE que dejan a las claras esa imposibilidad: “Hacer que pasen a manos de nacionales de un país bienes o títulos de la deuda del Estado o de empresas particulares que se hallaban en poder de extranjeros” y “Hacer que pasen a depender del Gobierno de la nación propiedades industriales o servicios explotados por los particulares”.

En base a esto, Nissan no es una empresa privada española en la que haya un porcentaje de inversión extranjera. Tampoco una empresa privada española que el Estado pueda intervenir (como sí era Bankia, por ejemplo). De hecho, hablamos de la séptima empresa más grande de Japón en 2019 (62.560 millones de euros de ingresos de abril a diciembre de ese año). A la par que de una multinacional. Por tanto, su nacionalización resulta impensable.

A pesar de que la posibilidad de que el Gobierno se haga con la propiedad de Nissan es más que utópica, varios representantes de la clase política han defendido la idea este jueves. En el caso de Íñigo Errejón (Más País), la nacionalización debería hacerse extensible a Alcoa: la multinacional estadounidense, tercera productora de aluminio a nivel mundial, quiere despedir a 534 empleados en San Cibrao (Lugo).

No se puede hablar de reconstrucción y dejar al mismo tiempo que esto suceda. No podemos seguir perdiendo tejido industrial. El Estado tiene instrumentos jurídicos y financieros , y comprensión social, como para intervenir. Sentaría además un precedente decisivo para lo que viene

“No se puede permitir que cierren Nissan y Alcoa sin más. El Estado debe proteger los puestos de trabajo, haciéndose cargo de las plantas y reorientando la producción. Industrialización verde o seguir viendo cómo se cierran fábricas. No se puede hablar de reconstrucción y dejar al mismo tiempo que esto suceda. No podemos seguir perdiendo tejido industrial. El Estado tiene instrumentos jurídicos y financieros , y comprensión social, como para intervenir. Sentaría además un precedente decisivo para lo que viene”, ha afirmado Errejón en Twitter.

Gabriel Rufián, portavoz en el Congreso de ERC, ha ido todavía más allá en idéntica red social: “3 plantas. 3.000 puestos de trabajo directos. 20.000 puestos de trabajo indirectos. 170.000.000€ en ayudas públicas en 10 años. Nacionalización o expropiación. Y cesión a los trabajadores en régimen de cooperativa”. “Si Nissan no se queda, nacionalización y producción con criterios ecológicos manteniendo los puestos de trabajo. Ante unas multinacionales que lo único que les preocupa es el beneficio, se debe responder a todos los niveles”, se apunta también desde la CUP (Vidal Aragonés).

