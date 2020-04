Las palabras de Sánchez que desconciertan en la crisis del coronavirus, entre lo más leído de este miércoles

1. Las palabras de Pedro Sánchez que han desconcertado a todo el mundo en plena crisis del coronavirus

Pedro Sánchez está en el punto de mira de toda España, más que nunca, estos días. El presidente del Gobierno es escudriñado al detalle por los ciudadanos debido a la crisis del coronavirus. Sus comparecencias de los últimos fines de semana, para decretar el estado de alarma y prolongarlo o para anunciar nuevas medidas contra la pandemia, se han vuelto ya incluso rutinarias.

Las críticas hacia el presidente del Gobierno por la gestión de los problemas derivados del virus han sido más recurrentes que las alabanzas en los últimos días. Muchos opinan que el presidente y sus ministros han tenido que remar contracorriente en todo momento: la enfermedad se les echó encima y tardaron en reaccionar. Incluso hay quienes piensan que en un primer momento se le dio a la situación menos importancia de la que requería.

2. Ana Rosa Quintana obligada a desmentir una información tras ponerse en contacto con el Gobierno

Ana Rosa Quintana obligada a desmentir una información tras ponerse en contacto con el GobiernoMediaset España

Además de la incertidumbre que el coronavirus nos provoca cada día, tanto en salud, como echando una mirada al futuro, los ciudadanos también debemos enfrentarnos estos días a las confusiones que provoca la sobreinformación del virus, entre la que tiene cabida un gran número de fake news. Noticias falsas que van en dos sentidos, por un lado 'blanquear' las acciones del Gobierno durante esta crisis, y por otro lado los que buscan lo contrario, cargar duramente contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez y responsabilizarlo de todo lo que no se ha hecho bien.

Ante estas informáciones tóxicas que corrompen la realidad tienen que lidiar también los medios de comunicación, que en muchos casos por falta de tiempo, de medios o por la necesidad de ser los primeros en contar algo, son víctimas de algunas de estas informaciones. Este parece haber sido el caso de 'El programa de Ana Rosa', ya que el programa de Telecinco ha tenido que desmentir una información que daba un invitado y que se convertía en noticia a las pocas horas.

3. Así defiende Jorge Bustos la portada de El Mundo con los féretros de las víctimas del coronavirus

Audio

El Diario El Mundo ha publicado las primeras fotografías del interior del Palacio de Hielo, convertido en una morgue para acoger a los fallecidos por el coronavirus. Un choque de realidad que nos invita a reflexionar respecto al alcance de un virus que ha cambiado de la noche a la mañana nuestras vidas. Por desgracia, 14.555 personas, con datos actualizados constantemente y en permanente cambio, han fallecido. El virus les ha ganado la batalla.

El jefe de opinión de este periódico valoraba en ‘Herrera en COPE’ la publicación de estas imágenes que impactan sobremanera y que dan cuenta de algo. Detrás de las cifras nos encontramos con personas, con nombres y apellidos que ya no podrán contarlo. Duele, pero es así. Aunque también es una manera de rendirles el homenaje y la despedida que merecen. Recordamos que sus familiares no han podido atravesar el duelo adecuadamente. No han podido (valga la redundancia) recibir los abrazos que templan y calman un dolor, que, con el tiempo, lo ubicamos dentro de nosotros. Porque a la persona que nos deja y a la que queremos nunca la olvidamos. No se supera. Solo aprendemos a vivir con ello.

4. El Gobierno se olvida de este ‘detalle’ en el calendario del coronavirus: "Canta por todos los lados"

PALACIO DE LA MONCLOA

Los pequeños detalles siempre marcan la diferencia, y la crisis del coronavirus no iba a ser una excepción. Los ciudadanos permanecen más que atentos a cualquier punto flaco de la gestión del Gobierno, que ha recibido no pocas críticas hasta la fecha. La gran incidencia de la pandemia en España ha motivado un gran número de comentarios negativos hacia Pedro Sánchez y el Ejecutivo. Ni mucho menos con un único destinatario y que han llovido en distintas direcciones.

Hace unos días, el ministerio que comanda Arancha González Laya negó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) hiciera recomendaciones concretas de actuación en múltiples campos contra el coronavirus desde hace meses. De hecho, llegó a tildar de interpretaciones sorprendentes aquellos comentarios en oposición a su tesis.

5. Carmen Porter, mujer de Iker Jiménez, estalla contra quienes la llamaron 'facha': "Ya podéis rectificar"

Carmen Porter, mujer de Iker Jiménez, estalla contra quienes la llamaron 'facha': "Ya podéis rectificar"

Es una de las parejas de moda en el mundo de la información. Iker Jiménez y Carmen Porter han saltado a la primera línea de la noticia después de que en 'Cuarto Milenio' se adelantaran como nadie a todo lo que iba a pasar con la llegada del coronavirus a España.

Tras estos sucesos, ambos han sido críticos con la gestión tardía por parte de las administraciones algo que han dejado muy presente tanto en los programas en televisión, en Youtube y también en redes sociales. Estos mensajes en redes sociales, críticos a veces con el Gobierno han provocado que muchos se hayan acercado a los perfiles de los dos periodistas y los hayan llenado de comentarios negativos con insultos incluidos.

