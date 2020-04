Ana Rosa Quintana obligada a desmentir una información tras ponerse en contacto con el Gobierno

Además de la incertidumbre que el coronavirus nos provoca cada día, tanto en salud, como echando una mirada al futuro, los ciudadanos también debemos enfrentarnos estos días a las confusiones que provoca la sobreinformación del virus, entre la que tiene cabida un gran número de fake news. Noticias falsas que van en dos sentidos, por un lado 'blanquear' las acciones del Gobierno durante esta crisis, y por otro lado los que buscan lo contrario, cargar duramente contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez y responsabilizarlo de todo lo que no se ha hecho bien.

Ante estas informáciones tóxicas que corrompen la realidad tienen que lidiar también los medios de comunicación, que en muchos casos por falta de tiempo, de medios o por la necesidad de ser los primeros en contar algo, son víctimas de algunas de estas informaciones. Este parece haber sido el caso de 'El programa de Ana Rosa', ya que el programa de Telecinco ha tenido que desmentir una información que daba un invitado y que se convertía en noticia a las pocas horas.

Ana Rosa rectifica una información tan solo 24 horas después

Ana Rosa Quintana entrevistaba este último martes a Francés Maristany, presidente de Grup Met, una empresa logística que trabaja con MondeB2B, proveedor oficial de kits de detección de coronavirus homologados. Según contaba el empresario se habían ofrecido al Gobierno de España y a la Generalitat de Cataluña para abastecer a ambos de diferentes test, unos 10.000 kits a la semana, lo que supondría un millón de pruebas de PCR a la semana.

Explicaba Francés, que se había puesto en contacto con ambos gobiernos hace unas semanas: "Nosotros nos dirigimos a Presidencia del Gobierno, tanto autonómico como nacional, lo informamos, lo explicamos, lo presentamos, los pusimos en contacto y la verdad es que, aparte de las gracias por la información y de que les contactaron para saludarles, poca cosa más", confesaba.

Ana Rosa indignada con el Gobierno al conocer los test de esta empresa catalana

Ana Rosa afirmaba que de ser verdad esta información sería "un escándalo". Esta entrevista se convertía en noticia en pocas horas y llegaba a personajes como Santiago Abascal, el líder de Vox, que utilizaba un fragmento de ella para cargar contra el Gobierno. “Quiero felicitar a Ana Rosa por esta entrevista, un oasis en el desierto acrítico de la gran mayoría de medios, sometidos al gobierno, y empeñados en ocultar o blanquear la tragedia. Si lo que dice este señor se comprueba en en un tribunal, los responsables deben ir a la cárcel”, escribía en redes sociales.

Tan solo 24 horas después 'El programa de Ana Rosa' ha indagado en toda la información que habían dado el día anterior. Es por eso que según han confesado se han puesto en contacto directamente con el Gobierno de España para saber más sobre el ofrecimiento de Grup Met. De esta manera, Ana Rosa Quintana ha salido a desmetir la información que había dado el empresario el día anterior: "Le hemos preguntado, como no podía ser, al Gobierno y el Gobierno nos dice que no han hablado con esta compañía, ni desde Presidencia ni desde el Ministerio de Sanidad", afirmaba Ana Rosa que continuaba contando que desde la administración ha comentado que "es verdad que están recibido muchas solicitudes por diversos canales y que no saben si se ha podido traspapelar, pero aseguran que con esta empresa no han hablado".

Ana Rosa desmiente una información después de hablar con el GobiernoMediaset España

También han querido hablar hoy con Francés Maristany para que diera su versión de los hechos. El catalán solo se límitaba a explicar que: "Moncloa contactó ayer con la empresa para decirles que no habían recibido la información anterior y que la iban a mandar de nuevo. Y ya los expertos tendrán que decir o valorar si le dan credibilidad o no, y si es adecuado o no. Cada comunidad autónoma y en Ministerio tienen que tomar sus decisiones", confesaba.

Esta polémica ha saltado también entre personajes de la política. Era el portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil, quien cargaba contra este empresario y también contra Ana Rosa por una información que ha tachado de falsa.

Cada semana surge una empresa a la que el Gobierno supuestamente discrimina.

La semana pasada el Gobierno "vetaba" a una empresa en la compra de test rápidos porque su consejera delegada era hermana de Cospedal. Se demostró que era un bulo más de la derecha. — Ander Gil (@Ander_Gil) April 8, 2020

