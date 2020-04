El Gobierno se olvida de este ‘detalle’ en el calendario del coronavirus: "Canta por todos los lados"

Los pequeños detalles siempre marcan la diferencia, y la crisis del coronavirus no iba a ser una excepción. Los ciudadanos permanecen más que atentos a cualquier punto flaco de la gestión del Gobierno, que ha recibido no pocas críticas hasta la fecha. La gran incidencia de la pandemia en España ha motivado un gran número de comentarios negativos hacia Pedro Sánchez y el Ejecutivo. Ni mucho menos con un único destinatario y que han llovido en distintas direcciones.

Exteriores, el ministerio señalado en esta ocasión

Hace unos días, el ministerio que comanda Arancha González Laya negó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) hiciera recomendaciones concretas de actuación en múltiples campos contra el coronavirus desde hace meses. De hecho, llegó a tildar de interpretaciones sorprendentes aquellos comentarios en oposición a su tesis.

Tanto es así que Exteriores elaboró un cronograma que se encarga de explicar las recomendaciones y medidas que fue tomando el Gobierno ante la cada vez mayor incidencia del coronavirus. Esta infografía se envió a periodistas, corresponsales y embajadas españolas en el extranjero. El objetivo era combatir la desinformación en la Unión Europea, aunque hay un detalle controvertido que no se ha pasado por alto en las redes sociales.

El 'detalle' olvidado por el Gobierno

La cronología de Exteriores informa de que el 4 de febrero la OMS pidió no imponer restricciones no previstas por las normas sanitarias internacionales, en un intento de no aumentar el miedo. El día 22 de ese mismo mes, el ente sanitario ya desaconsejaba el contacto directo con los contagiados, con restricciones comerciales o de viajes ya marcadas el día 29.

Se pidió que hubiera eventos deportivos a puerta cerrada y cancelaciones de congresos sanitarios desde el 3 de marzo, con la contención solicitándose por primera vez el día 7 del mes pasado. A los cuatro días, llegaría la calificación de pandemia mundial para el coronavirus.

Es en lo referente al 8 de marzo cuando llega la polémica con respecto al cronograma del Gobierno español. En lo que respecta a los actos públicos señalados ese día, se mencionan varios partidos de fútbol, uno de baloncesto, el mítin de Vox en Vistalegre y las marchas feministas de Francia, Tailandia, Filipinas, Indonesia, Australia, Chile y Argentina (se celebró el 9 de marzo).

¿Cuál es la sorpresa? No aparece reseñada la marcha que tuvo lugar en España, con Madrid como epicentro.

Las críticas no se hacen esperar

Una vez percibido este detalle del cronograma, las acusaciones han tardado bien poco en salir a la luz. Una de ellas la ha protagonizado el vicesecretario de Vox, Jorge Buxadé, que ha denominado “cronobulo” a la infografía de Exteriores para después afirmar que en el Gobierno “mienten y manipulan sin pudor”.

Aquí el CronoBulo que @MAECgob envía a consulados y embajadas para utilizar sin vergüenza ninguna en defender la penosa gestión de la crisis #Coronavirus por el gobierno socialcomunista



Buxadé no ha sido el único en darse cuenta del detalle. Algunos usuarios anónimos de Twitter también cayeron en la omisión de Exteriores a raíz de que Europa Press se hiciese eco del cronograma en la red social de los 140 caracteres. “Es más falso que un euro de madera” o “El documento canta por todos los lados” fueron algunos de los comentarios vertidos sobre el tema.

