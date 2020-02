La opinión de Herrera sobre la derrota de Almodóvar en los Oscar, entre lo más leído de esta semana en COPE.es

Noche aciaga para los representantes españoles en los Oscar. Ni Almodóvar y su "Dolor y Gloria" ni la cinta animada "Klaus" consiguieron llevarse la preciada estatuilla dorada a casa. El directo manchego competía en la categoría de mejor película internacional con "Dolor y Gloria" y su protagonista, Antonio Banderas, aspiraba a llevarse el trofeo de mejor actor protagonista. No hubo suerte: "Parásitos" se coronó como la gran triunfadora de la noche y el Joker de Joaquin Phoenix dejó sin opciones al malagueño. En película animada, "Toy Story 4" rompió los sueños de la cinta española "Klaus", que venía avalada por el Bafta británico de la semana anterior.

Audio

El periodista de 'El Mundo' y colaborador de 'Herrera en COPE', David Gistau, hablaba en una entrevista concedida a COPE.es en 2018 sobre la vida y su forma de afrontar la finitud de la misma. Algo que, tras la noticia de este domingo, se convertía en un trágico presagio. La vida y la muerte, cómo afrontarla, o el miedo que sentía a ese final fueron temas que el periodista contestó con su agudeza y clarividente forma de analizar su entorno.

En un momento concreto de esa charla, apareció la dichosa pregunta: ¿La vida es demasiado corta o demasiado larga? “A mí se me está haciendo demasiado corta. Estoy en una edad en la que empiezan las preocupaciones respecto a la finitud de la vida. A mí sí se me hace corta. Y, además, tengo una sensación contradictoria. Por una parte, me siento muy joven y con mucho futuro por delante. Y, por otra, me doy cuenta de eso... ya tengo una edad peligrosa y avanzada, y empiezo a tener un peso de la fugacidad que he percibido, que antes no lo tenía. Una conciencia de finitud que antes no tenía”, explicaba Gistau.

La siguiente cuestión era rotunda: ¿Qué te da más miedo envejecer o morir? Y el periodista, haciendo gala de su sinceridad, contestaba de forma contundente. “Morir, evidentemente. Morir prematuramente. Sobre todo, morir demasiado pronto para mis hijos. Faltar en casa demasiado pronto. Eso me da mucho miedo”, terminaba diciendo el periodista. Unos miedos y un trágico presagio que, lamentablemente, se cumplía este domingo.

Vídeo

Cuántas veces pones la mano delante de tu boca, expulsas aire y lo intentas retener con la palma. Es el mecanismo que todos usamos para saber si tenemos mal aliento. Puede que te ocurra puntualmente porque has descuidado ese día tu higiene bucodental, o puede que el mal aliento sea constante. En ese caso, hablamos de una halitosis de caballo y en COPE te damos tres sencillos remedios para acabar con ella.

ACEITES ESENCIALES

El mundo natural te ofrece algunas soluciones. Para empezar, podrías probar con los enjuagues bucales con aceites esenciales diluidos en un poco de agua. “Yo recomendaría unas gotas de aceite de clavo o de aceite de árbol del té diluidas en un poco de agua y hacer enjuagues” recomienda en COPE MÁS Málaga la bióloga Ana Higueras.

PRÓPOLIS

En algunas ocasiones el mal aliento o halitosis puede responder a pequeñas heridas o úlceras pequeñas en la boca. “En ese caso yo recomendaría tomar cápsulas de própolis, que es un antiséptico y antibiótico natural, y que incluso lo podemos encontrar en formato líquido para hacer enjuagues”, explica la experta.

PROBIÓTICOS

El tercer consejo que nos ofrece a biológica y técnico en Dietética y Nutrición, Ana Higueras, para acabar con la halitosis es tomar suplementos con probióticos (lactobacillus reuteri) ya que se ha demostrado que eliminan bacterias de la boca y que ayudan a repoblar la bacteria natural de la cavidad bucodental. Si ese probiótico lo acompañas de gel de aloe vera, estarás en la dirección correcta para acabar con el desagradable olor de boca.

PROBLEMAS BUCALES

“Es básica la higiene bucal, es decir, cepillar los dientes y desde luego usar el hilo dental para arrastrar los restos de alimentos que se quedan entre los dientes o en las encías” afirma Higueras, quien pone un dato sobre la mesa: entre el 20% y el 25% de la población sufrirá mal aliento en algún periodo de su vida. En el 60% de las ocasiones la halitosis, o mal aliento, se debe a las caries en los dientes, los restos de comida entre las piezas o en las encías o a bacterias en la lengua. En el restante 40% de los casos, responde a causas más complicadas que necesitan del seguimiento médico. “Estaríamos hablando de problemas respiratorios, de estómago o de esofaguitis, problemas más complicados”, aclara Ana Higueras.

Vídeo

En sus catorce años de vida, el perrito Bruno cometió todo tipo de locuras. Una de las más recordadas entre los vecinos de un barrio de Sevilla fue cuando todavía era casi un cachorro, el día entró en la parroquia en medio de la misa como un loco persiguiendo una pelota que accidentalmente había ido a parar a la iglesia, con los consiguientes ladridos.

Aquello sonrojó a Marina (su dueña), aunque los feligreses no podían parar de reír, al igual que el párroco, que no dudó en detener la homilía unos instantes para acariciar al white terrier (su raza). Desde aquel 'simpático altercado', Bruno siempre tenía la intención de acceder al templo cuando atravesaba la plaza, aunque siempre estaba Marina al acecho para no repetir aquel episodio: “Hizo muy buenas migas con el cura, que siempre que coincidían y tenía tiempo, jugaba con él”, recuerda a COPE.es.

Vídeo

El arroz con leche es uno de los postres más comunes de la cocina española. Se trata de una receta sencilla que no requiere de demasiados ingredientes, pero sí de saber cómo mezclarlos adecuadamente. Los cocinados más sencillos pueden volverse en nuestra contra si no tenemos en cuenta pequeños detalles o trucos indispensables para no cometer un error que acabe por arruinar nuestro arroz con leche. Desde COPE.es te desvelamos los secretos de este sabrosísimo postre que endulzará nuestras comidas.