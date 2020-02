¿Qué opina Herrera de la derrota de Almodóvar en los Oscar y del triunfo de "Parásitos"?

Noche aciaga para los representantes españoles en los Oscar. Ni Almodóvar y su "Dolor y Gloria" ni la cinta animada "Klaus" consiguieron llevarse la preciada estatuilla dorada a casa. El directo manchego competía en la categoría de mejor película internacional con "Dolor y Gloria" y su protagonista, Antonio Banderas, aspiraba a llevarse el trofeo de mejor actor protagonista. No hubo suerte: "Parásitos" se coronó como la gran triunfadora de la noche y el Joker de Joaquin Phoenix dejó sin opciones al malagueño. En película animada, "Toy Story 4" rompió los sueños de la cinta española "Klaus", que venía avalada por el Bafta británico de la semana anterior.

En "La tertulia de los oyentes" de "Herrera en COPE", la audiencia del programa y los colaboradores han hablado sobre la película de Almodóvar y sobre "Parásitos", que se ha llevado los premios de mejor film, mejor director, mejor guión original y mejor película de habla no inglesa. Los oyentes no están deprimidos por la derrota de Almodóvar, pero sí por la de "Klaus". Es el caso de Marián, desde Madrid: "Que no le hayan dado un premio a Almodóvar, me da igual. Estoy hasta de él y de sus mismos temas siempre. Siento más lo de la película de dibujos animados, porque son nuevos y merecen una oportunidad".

Los tertulianos de "Herrera en COPE" no están de acuerdo en este caso con los oyentes. Camacho reconoce que Almodóvar le tiene "hasta las narices" por ese "universo suyo tan personal". Pero admite que "Dolor y Gloria" "es estupenda y Banderas está de Oscar". "La nominación ya es un éxito para él. No me gusta ni Almodóvar ni la actitud política o que me dé lecciones, salvo de cine. Porque sabe mucho de cine y tiene una narrativa visual extraordinaria", ha contado.

Paco Rosell, director de ·El Mundo", cree que Almodóvar "es un personaje que se hace muy antipático pero hay que reconocer que 'Dolor y gloria' es una gran película y Banderas está chapeau". "Hay que hacerle un sombrerazo porque tiene un talento extraordinario y no se hace odioso por sus declaraciones", ha contado.

Pero para críticos, el propio Herrera comentando el triunfo de "Parásitos". "Si la van a ver, cárguense de paciencia. Me pareció un truño. También tiene que ver que la vi doblada al ruso con subtítulos coreanos y sobreimpuestos los españoles. Yo sé que a la gente le gusta mucho. Pero servidor y quien iba con servidor respiramos aliviados cuando acabó la película", ha dicho.