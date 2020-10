La opinión de Herrera sobre la actitud de Sánchez, entre lo más leído de este jueves

Vídeo

Bueno, es jueves, es 29 de octubre del 2020 y aquí hemos llegado, que es un paso intermedio seguramente a lo que vamos a llegar. No son precisamente buenas noticias, sobre todo porque no son buenas perspectivas porque lo que hay alrededor nuestro nos da una idea de que es lo que finalmente puede estar pasando o puede pasar en España. La pandemia nos está llevamdo en volandas al escenario de la pasada primavera. Posiblemente no por tanto tiempo, pero sí a un escenario parecido, no de estrangulamiento total, pero parecido. No tenemos aquellos niveles de 900 muertos al día. Ayer fueron 168 fallecidos.

El Gobierno central ha respaldado la decisión del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso de cerrar de forma perimetral la Comunidad de Madrid el puente de Todos los Santos y el de la Almudena, según han confirmado a Efe fuentes del Gobierno regional.

El Ejecutivo, por tanto, ha dado luz verde a la propuesta de Ayuso, aunque no va a modificar el decreto, que ya ha sido aprobado este jueves en el Congreso con los apoyos parlamentarios habituales del Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos y de Ciudadanos.

El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig.Jorge Gil / Europa Press

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado este jueves que ha decretado el confinamiento perimetral de toda la Comunitat Valenciana a partir de las doce del mediodía de este viernes y durante siete días naturales.

Puig, que ha comparecido en el Palau de la Generalitat junto a la consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha señalado que no obstante, la circulación estará libre de restricciones entre municipios y entre las tres provincias de la Comunitat.

Audio

El día requete confirma que esto es un carajal incomprensible. Un politiqueo tan descarado como calculado. Un marketing constante a la vez que una hecatombe económica. Y, por supuesto, una pandemia.

Mientras Angela Merkel o Emmanuel Macron gobiernan Alemania y Francia en coordinación con sus landers y departamentos, aquí Pedro Sánchez y Pablo Iglesias cogobiernan un estado conformado por una especie de reinos de taifas que otra vez requete confirman que con esto de la España de las Autonomías se nos ha ido la pinza.

El Gobierno central ha respaldado la decisión del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso de cerrar de forma perimetral la Comunidad de Madrid el puente de Todos los Santos y el de la Almudena, según han confirmado a Efe fuentes del Gobierno regional. La medida se hará efectiva en la medianoche de este jueves, 29 de octubre, y terminará a las 00:00 horas del martes, 3 de noviembre, tal y como recoge el Decreto publicado por el Gobierno regional para limitar la entrada y salida de personas de la Comunidad de Madrid.