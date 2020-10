Herrera: "Sánchez fuerza la ley y la sobrepasa con cada decisión"

Vídeo

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Bueno, es jueves, es 29 de octubre del 2020 y aquí hemos llegado, que es un paso intermedio seguramente a lo que vamos a llegar. No son precisamente buenas noticias, sobre todo porque no son buenas perspectivas porque lo que hay alrededor nuestro nos da una idea de que es lo que finalmente puede estar pasando o puede pasar en España. La pandemia nos está llevamdo en volandas al escenario de la pasada primavera. Posiblemente no por tanto tiempo, pero sí a un escenario parecido, no de estrangulamiento total, pero parecido. No tenemos aquellos niveles de 900 muertos al día. Ayer fueron 168 fallecidos.

¿Pero por qué les digo que vamos a donde vamos o en qué debemos fijarnos? Porque debemos fijarnos en Francia y en Alemania, donde, por cierto, hay dos líderes que asumen el mando y la toma de decisiones de las cosas y que son capaces de hacer dos cosas en el mismo día. En Francia mañana van a cerrar restaurantes, museos, teatros, cines, universidades. Van a dejar abierto el sistema educativo, el resto, tejido productivo, servicios públicos, pero la idea es que no se salga a la calle por ocio, solo por necesidad, entendiendo el deporte como una necesidad. Y Macron no se ha mordido la lengua. Dice que esta segunda ola será mucho más mortífera que la primera. Y en Alemania tres cuartas de lo mismo. Salió la señora Merkel no ha dar un 'aló presidente' pastoso y pelma como el que acostumbra a poner en escena Pedro Sánchez y su cohorte de directores teatrales y escénicos de Moncloa. Merkel ha dicho que para salvar la Navidad hay que cerrar durante todo el mes de noviembre la hostelería, las actividades de ocio, las culturales, el deporte aficionado y dejar abierto comercio esencial y escuelas. Y tienen bastantes mejores datos que España, es decir, que cunde el convencimiento de que a lo de primavera podemos volver. Ya les digo, sin estrangular toda la economía, sin cercenar todo sin anestesia.

SÁNCHEZ, UN ESPECIALISTA EN PONERSE DE PERFIL

¿Aquí en España qué tenemos? Pues aquí en España un sí es no es con cada territorio decidiendo según las particularidades de cada territorio. No es lo mismo Canarias que La Rioja porque la situación en una y en otra no es igual, pero ya son nueve las comunidades que han cerrado. Ayer se sumó Andalucía, Murcia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, las provincias de Sevilla, Jaén, Granada, una parte de la de Córdoba... Y ahí está Madrid, que Madrid le ha dicho a Pedro Sánchez: “Oye, yo estoy dispuesto a cerrar Madrid si me permiten confinarme solo el puente y no por obligación hasta el 9 de noviembre”. Y ya veremos. De todas maneras, Madrid está cercado por dos comunidades que están cerradas.

En España no hay un mando único, un liderazgo como el que ayer mostraron Macron y Merkel. Aquí está Pedro Sánchez, que es especialista en ponerse de perfil, además con recochineo porque ahora mismo el plan oficial es que el presidente acuda al Congreso... ¿Se imaginan ustedes estas decisiones tomadas en el Parlamento alemán o en el francés sin que vayan ni Macron ni Merkel? ¿A que no se lo imaginan? Pues aquí este va a ir porque nos va a hacer el gran favor de ir, pero no va a hablar, va de oyente y que sea el ministro Salvador Illa el que pida la prórroga.

EL GOBIERNO RETUERCE LOS TIEMPOS A SU ANTOJO

Miren, ayer los expertos que nadie conoce imponían una extensión de seis meses por razones sanitarias y científicas. Luego Sánchez lo redujo a cuatro si lo apoyaba el PP. Y al final, dado que no va a tener ese respaldo, vuelve a los seis revisables a los cuatro por petición de ERC. Todo muy de expertos. Una larga lista de expertos. Si eran necesarios seis meses, ningún cambalache político puede recortarlos. Y si no lo eran y llegaba con cuatro, el presidente es un irresponsable y esos expertos, que no sé dónde están, debajo de qué piedra, deben dimitir públicamente porque es una situación sanitaria terrible, es decir, Sánchez fuerza la ley y la sobrepasa con cada decisión, es decir, estira y acorta los plazos a su antojo.

Lleva al Congreso la prórroga hasta marzo o hasta mayo cuando no han terminado los primeros quince días que aprobó el Consejo de Ministros. Le dice al Consejo Interterritorial de Salud, a la Conferencia de Presidentes, “oye, podéis acortar la duración en lugar del Parlamento y yo me ausento”. Ya les digo, el debate pendiente de aprobación y le cargo el peso al ministro. Y, además, se niega a comparecer periódicamente y luego dice que dos meses y al final hará lo que le da la gana. O reclama suspender el parte de Estado de Derecho hasta mayo, pero luego consigue levantar el toque de queda a cualquier autonomía hasta el 9 de noviembre. Esto no hay por dónde cogerlo porque estamos ante una epidemia desatada, seguimos al ritmo de 10 mil, 15 mil, 20 mil infectados, estamos cerca ya de los 200 muertos diarios de media. 10 millones de personas están confinadas en sus regiones. Y para este puente seguramente todas. Falta la Comunidad Valenciana que la están peinando. Y no se descarta otro confinamiento total como el de marzo. Y estas cosas solo sirven para que la ciudadanía le pierda el respeto, que ya no sepa qué decisiones son por salud pública, cuáles obedecen a intereses políticos. Es que no se sabe.

En fin, ¿qué quieren que les diga? Siendo una barbaridad no dar explicaciones durante ocho semanas de algo tan grave como la gestión de una pandemia, al final, sobre el papel en España se hace lo que se le ocurre a ERC. “Cada dos meses y sin votación, no te preocupes, que te decimos que adelante”. ¿Y a eso va a decir que sí Cs, por ejemplo? No lo sé.

Luego, ya saben ustedes, quedan muchas otras cosas: el asunto de estos Presupuestos Generales con las dos azafatas de 'El Precio Justo' y con el convencimiento de que estos Presupuestos en cuanto lleguen a Bruselas, las Nadias Calviño que quedan en Bruselas hagan lo que no ha hecho la Nadia Calviño aquí. “Para qué me voy a quemar. Ya llegará esto a Bruselas”. Vamos a ver si aceptan este churrete que acaban de hacer, este pastuqui para todos, especialmente para Cataluña menos para Madrid. ¿Saben ustedes que en estos presupuestos Cataluña va a recibir un 63% de inversión más que Madrid? Tremendo.

DETENIDOS EMPRESARIOS AFINES A PUIGDEMONT

Y, por lo demás, el sainete catalán está muy entretenido. Ya les adelantábamos ayer detenciones de empresarios ligados a Carles Puigdemont, que le arroparon en su huída a Bélgica: David Madí, Xavier Vendrell, Oriol Soler. Estos eran los inteligentes, fanáticos de narices pero con una inteligencia suficiente como para aportar contactos internacionales con los que liar la madeja. Hablamos en Londres con Julian Assange para que intoxiquen Internet, contactamos con Rusia...

El juez que lleva la investigación se hace eco de una conversación telefónica entre estos tipos que alardeaban de los contactos rusos con los que hablaban, les habían prometido la intervención de 10 mil soldados de Rusia en Cataluña para pegar tiros si hace falta. Los 10 mil hijos de Putin. Claro, a la embajada rusa le ha dado la risa, no sé si nerviosa, pero le ha dado la risa.

Primero, estos son unos fanáticos a los que los rusos dieron carrete, no para llevar el plan a sus últimas consecuencias, pero para desestabilizar porque lo que sea desestabilizar Europa a los rusos les gusta mucho. A Rusia no se le ocurriría intervenir en un territorio OTAN debajo de las barbas de Francia, como pueden imaginar, pero todo esto lo que destapa es lo ladrones, sinvergüenzas que son todos estos adalíes del lacito amarillo: ladrones y sinverguenzas. Y no se preocupe que no son los únicos. Y seguiremos hablando de alguno más a lo largo de esta mañana.