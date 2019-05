El mensaje de Herrera a Sánchez tras la victoria electoral del PSOE, entre lo más visto de la semana

1. El mensaje de Herrera a Sánchez e Iván Redondo tras la victoria del PSOE

Carlos Herrera ha felicitado a Pedro Sánchez por la victoria del Partido Socialista en las elecciones generales celebradas este domingo. El comunicador ha puesto en valor la “audaz” visión y el cambio de posición a posturas más moderadas. “Ahora bien, vuelvo al principio. Hay que felicitar a Sánchez y a su equipo, a Iván redondo, a quienes ustedes quieran. Porque tomaron una decisión audaz. Él vio que venía a Vox, vio la Plaza Colón, entendió que podía movilizar a la izquierda, y además, ha hecho una campaña más moderada de lo que cabía esperar de él”, ha comentado Herrera.

2. Herrera pone en alerta a los españoles sobre Sánchez y sus socios: “Le van a meter la mano en su bolsillo"

Carlos Herrera ha querido advertir a todos los españoles sobre las intenciones que tiene Sánchez y sus posibles socios de Gobierno respecto a las próximas medidas económicas por el país. El comunicador ha avisado sobre las "inevitables" subidas de impuestos a las que nos vamos a ver abocados. “Prepárense para los impuestos, porque dice el ministro y secretario de Organización del PSOE Ábalos que España tiene una presión fiscal muy baja comparada con la de otros países. ¡Es mentira! ¡Es mentira! No tiene una presión más baja. ¿A qué jugamos con las palabras? Vamos a ver, los sueldos son mucho más bajos que en otros lugares, ¿qué quiere tener los sueldos de aquí y la presión fiscal de allí? Amigo mío, qué listos somos”, ha comenzado diciendo el comunicador.

3. Durísima reacción de Vox al 'desplante' de Sánchez

El secretario general de Vox y diputado electo por Madrid, Javier Ortega Smith, considera que la decisión del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de haberles excluido de la primera ronda de contactos tras las elecciones generales del pasado 28 de abril para analizar la situación política "demuestra el talante poco democrático y de poca altura de Estado" que tiene el responsable del Ejecutivo. "Excluir a una fuerza política como Vox, con 24 diputados, que representa a más de 2.600.000 españoles es no haber entendido nada y despreciar lo que significa la soberanía nacional y la democracia", ha comentado Ortega Smith a preguntas de los medios durante su visita a la romería de la Virgen del Valle de Toledo.

4. El consejo de Alfonso Guerra a Sánchez que no ha sentado bien en el PSOE

Pedro Sánchez prefiere gobernar en solitario y no conformar coalición con Podemos u otras fuerzas, sino contar con su apoyo para la investidura y sus políticas, aunque el PSOE no se cierra a ninguna fórmula y está abierto a negociar otras posibilidades con los demás partidos. Dos días después de las elecciones, algunos de los principales partidos han analizado los resultados, entre ellos el PSOE, que tiene intención de hablar con todos los grupos.

5. Herrera advierte de todo a lo que han dicho 'sí' los españoles votando a Sánchez

El que tiene la obligación de formar gobierno es Pedro Sánchez. Porque los españoles le han dicho que 'sí'. Hoy escribe Pepe Apezarena en 'El Confidencial Digital' un artículo muy interesante. Los españoles han dicho que 'sí' a Sánchez, pero habría que recordar a lo que han dicho que 'sí'. Le han dado un aval a la moción de censura. Le han dicho que 'sí' al uso del Falcon como avión particular. Le han dicho que 'sí' a no dé ruedas de prensa y que si las da, sea con un simple comunicado. Le han dicho que 'sí' a que utilice RTVE. Le han dicho que 'sí' a que ponga a los amiguetes en todo lo que sea necesario, aunque no tengan ni puñetera idea en la gestión. Le han dicho que 'sí' a mostrar documentos falsos en debates. Es algo tan grave lo que hizo en el debate que eso en cualquier país civilizado le costaba quitarle de enmedio.