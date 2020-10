El mensaje de Herrera a Sánchez por sus planes en el Congreso, entre lo más leído de este martes

Vídeo

¿Cómo será la cosa para que Fernando Simón diga que esto ya es preocupante? El mismo Simón que dijo hace poco que la cosa estaba controlándose y que, además, estaba bajando claramente la incidencia. Eso lo dijo hace diez días. Y ahora cuando se le recuerda dice que es que la prensa se empeña en matar al mensajero. Vamos a ver, el problema no ha sido que nos enfademos porque dice que la cosa se está poniendo mal. Aquí el problema es que algunos supuestos expertos que dicen haber por ahí, os habéis conformado con hacer de notarios de la pandemia, empezando por ti, Simón. Y a quienes se ponen ahí delante hay que exigirles algo más que leer los datos. Hoy han subido los contagios, pues hoy han bajado. No, se os exige que interpretéis los datos y, si es posible, que acertéis de vez en cuando los pronósticos.

Vídeo

Ignacio Camacho, periodista, ha valorado en 'El Cascabel' de TRECE con Antonio Jiménez y Susana Ollero la declaración del estado de alarma por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Para Camacho, "el problema no es el estado de alarma en si mismo ni la duración, el problema es que Sánchez no es fiable, en el anterior estado de alarma no ha demostrado merecer la confianza necesaria para recibir poderes excepcionales".

Vídeo

Paseando (a la salida del trabajo) por el centro de Cádiz no se ve un alma. Si no sabes qué es o cómo suena un toque de queda... es esto.

Silencio total, antes de las 12 de la noche incluso, en el centro de Cádiz. ¡Qué sensación de pena!

Y me viene a la cabeza lo penúltimo que ha dicho Fernando Simón, eso de que los expertos y científicos son muchos y son tantos que no "merece la pena" nombrarlos a todos.

'El Hormiguero' (Antena 3)

Este lunes, 'El Hormiguero' ha comenzado la semana con una invitada tan especial como polémica. Además de por protagonizar llamativos momentos en 'MasterChef Celebrity', Celia Villalobos ha asistido al plató del espacio de Antena 3 para hablar de su nuevo libro, 'Política apasionada'.

Después de opinar abiertamente sobre la actualidad política y de definir a los representantes de los partidos como "Inmaduros", ha hablado de su trayectoria como alcaldesa de Málaga, etapa que considera como la mejor de su vida política. No obstante, ha comentado un hecho que hizo amargo su paso como alcaldesa, el fallecimiento de José María Martín Carpena.

El presentador de televisión, Joaquín Prat y el exdirigente de Unidas Podemos, Juan Carlos Monedero, han vivido este lunes un momento de tensión después de que el programa que presenta el Prat, 'Cuatro al día', haya entrevistado a una adolescente, Mónica, que pone en jaque todas las medidas sanitarias interpuestas por el Ministerio de Sanidad.

Así lo reveló ella misma hace escasos días en el programa de 'Cuatro al día', donde dijo que ella no utilizaba la mascarilla cuando se iba de botellón con sus amigos, una práctica que tras las nuevas medidas aprobadas está totalmente prohibida en la práctica totalidad del estado.