Celia Villalobos sorprende al explicar quién la salvó de ser asesinada por ETA: "Les pagué una pensión"

Este lunes, 'El Hormiguero' ha comenzado la semana con una invitada tan especial como polémica. Además de por protagonizar llamativos momentos en 'MasterChef Celebrity', Celia Villalobos ha asistido al plató del espacio de Antena 3 para hablar de su nuevo libro, 'Política apasionada'.

Después de opinar abiertamente sobre la actualidad política y de definir a los representantes de los partidos como "Inmaduros", ha hablado de su trayectoria como alcaldesa de Málaga, etapa que considera como la mejor de su vida política. No obstante, ha comentado un hecho que hizo amargo su paso como alcaldesa, el fallecimiento de José María Martín Carpena.

La ex ministra ha recordado que su compañero, concejal del Ayuntamiento de Málaga, fue asesinado por ETA. Es por esto por lo que la invitada quiso dedicarle unas bonitas palabras: "Era un tipo impresionante. Como ser humano y como compañero. Una persona impresionante". "Mataron a mi amigó Martín Carpena", se lamentaba.

A raíz de esto, la ex política ha contado que fue el objetivo de ETA en varias ocasiones y que estuvieron a punto de acabar con su vida. "Me libré una vez por dos ladrones", ha confesado. "Cuando me enteré, los llamé públicamente: 'Por favor, apareced porque os voy a pagar una pensión. Estoy viva gracias a vosotros'", ha agregado.

"Pusieron la Goma-2 dentro del maletero y se fueron. Pero esa noche, dos ladrones se creyeron que era 'chocolate' y se lo llevaron. Lo declararon y el comisario me dijo que esto lo tenían dos ladrones que pillaron y dijeron que creían que era 'chocolate', pero fueron a prenderlo... Me libré", ha explicado.

"Se lo debo a José María Aznar"

No obstante, no es la primera vez que Villalobos vive algo parecido. En cambio, la segunda vez le salvó la vida "José María Aznar". "Ellos querían matarme un sábado, pero ese día llegué a Málaga como ministra. Entonces, gracias a que yo no salí a las ocho de la mañana a ver como estaban las calles después del botellón, pues me salvé", ha contado, dejando claro que debe agradecérselo a Aznar por ponerle seguridad y realizar cambios repentinos en su agenda.

A pesar de ello, ha comentado como pasó los días siguientes y es que, tras "un café y un gin tonic", decidió seguir con su vida: "El miedo es lo peor que te puede pasar en la vida porque te paraliza. El miedo hace que no tengas capacidad de reaccionar ante nada, te come. Y yo me niego", ha concluido.