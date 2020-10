La lección de periodismo de Joaquín Prat a Juan Carlos Monedero tras la entrevista a Mónica “la negacionista”

El presentador de televisión, Joaquín Prat y el exdirigente de Unidas Podemos, Juan Carlos Monedero, han vivido este lunes un momento de tensión después de que el programa que presenta el Prat, 'Cuatro al día', haya entrevistado a una adolescente, Mónica, que pone en jaque todas las medidas sanitarias interpuestas por el Ministerio de Sanidad.

Así lo reveló ella misma hace escasos días en el programa de 'Cuatro al día', donde dijo que ella no utilizaba la mascarilla cuando se iba de botellón con sus amigos, una práctica que tras las nuevas medidas aprobadas está totalmente prohibida en la práctica totalidad del estado.

Los reproches de Mónica al programa

Ante el interés informativo generado ante esta nueva situación, el programa ha decidido entrevistar de nuevo a esta joven este lunes. En esta ocasión, a diferencia de la primera, Mónica ha pedido perdón a todas las personas que se podían sentir ofendidas por sus palabras, pero ha seguido manteniendo su versión de los hechos y ha explicado, sin pelos en la lengua, que no piensa cambiar en ningún aspecto su forma de comportarse "Yo no me voy a poner la mascarilla en un botellón y punto, no soy una marioneta de los políticos", le ha dicho a Joaquín Prat en directo. Mónica actualmente tiene 21 años y es procedente de Talavera.

En su intervención durante el programa, además, ha aprovechado para recriminar al programa su actitud y el hecho de que haya sido ella noticia. "Le habéis dado la vuelta a todo y me echáis a mí la culpa, cuando yo solo he querido defender mis libertades. Vosotros tampoco lleváis la mascarilla en la tele y a mí nadie me asegura que os hagan la prueba cada 20 días", ha recriminado, lo que ha generado la sorpresa de los presentes en el plató del programa.

El recado de Joaquín Prat a Monedero

Las palabras y tesis infundadas tesis de esta joven han sido precisamente lo que ha originado el conflicto entre Juan Carlos Monedero y Joaquín Prat. El primero ha reflexionado que ningún medio debería "darle un altavoz a gente joven que no está preparada para tal repercusión", ya que a su juicio, es la peor cara de esta sociedad.

Sin embargo, estas palabras no han gustado nada al presentador del programa, quien le ha advertido al politólogo y exdirigente político que no debe entrometerse en la labor de los comunicadores.

"La llamamos porque creímos que un testimonio como el suyo era importante en ese momento (estaba a punto de declararse el nuevo estado de alarma, en parte, por los grandes contagios de covid que ha habido en las fiestas sin control). No me des lecciones de periodismo, que es la segunda vez que me lo haces", le ha recriminado Prat a Monedero.

