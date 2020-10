Ignacio Camacho, en 'El Cascabel': "El problema no es el estado de alarma, es Sánchez que no es fiable"

Ignacio Camacho, periodista, ha valorado en 'El Cascabel' de TRECE con Antonio Jiménez y Susana Ollero la declaración del estado de alarma por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Para Camacho, "el problema no es el estado de alarma en si mismo ni la duración, el problema es que Sánchez no es fiable, en el anterior estado de alarma no ha demostrado merecer la confianza necesaria para recibir poderes excepcionales".

Por otra parte, el periodista ha explicado en TRECE que "más allá del tiempo, hay otra cuestión que es delimitar muy bien para qué se va a usar el estado de alarma, la oposición se tiene que asegurar para darles su apoyo de que el decreto sea mínimamente invasivo".

"El Gobierno interpreta a su favor cualquier ambigüedad de la ley cuando el principio jurídico es al revés", ha dicho Ignacio Camacho, que ha añadido que lo hace en esta ocasión "para no someterse al veredicto del Parlamento".

Nuevos cierres refuerzan el toque de queda ante la gravedad de la segunda ola

La declaración del estado de alarma ha acelerado las restricciones para hacer frente a la grave escalada de la pandemia: a los generalizados toques de queda comienzan a sumarse nuevos confinamientos, en Euskadi, Aragón o Asturias, con la vista puesta en el puente de Todos los Santos, o límites a las reuniones privadas, circunscritas en Navarra a las personas que vivan juntas.

El crecimiento de la curva de contagios de coronavirus, que hace tres semanas parecía estabilizarse, ha vuelto a romper al alza con datos tan implacables como los 52.188 contagios notificados desde el pasado viernes, con una incidencia en los últimos 14 días (IA14) por cada 100.000 habitantes de 410 casos y una media de cerca de un centenar de fallecidos diarios.

Los epidemiólogos calculan que, si todo se hace debidamente, se podría alcanzar la famosa meseta en dos meses, los que plantea el PP como condición para apoyar la prórroga del estado de alarma frente a los seis que propone el Gobierno.

Como Navarra y La Rioja, Euskadi, Aragón y Asturias han optado por cerrar sus territorio. Otras comunidades lo estudian, como Madrid, que trata de evitar el 1N éxodos como los del puente del 12O, que alguna zona acusa como causa de sus males. Otras más, como Cataluña, buscan marcos más expeditivos en un confinamiento los fines de semana, que no contempla el actual decreto de estado de alarma.