Manolo Lama, en el 25 aniversario del Máster COPE: "Un narrador tiene que ser él, no tiene que copiar a nadie"

El periodista deportivo de la Cadena COPE, Manolo Lama, ha sido el encargado de dar este pasado lunes una masterclass en el auditorio Fundación Pablo VI de Madrid, con motivo de la conmemoración del 25 aniversario del Máster en Radio COPE, impartido por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU.

Lama es el encargado de narrar los partidos del Real Madrid y la Selección Española de Fútbol en 'Tiempo de Juego', además de ser el encargado de ponerse al frente de algunas de las coberturas especiales que el equipo de deportes de COPE ha realizado recientemente, como ha sido el caso de los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021.

Durante su intervención, el periodista deportivo ha compartido con todos los asistentes su visión sobre la profesión, además de muchos consejos para los estudiantes del máster, que están a punto de comenzar su etapa profesional. "Lo primero que quiero deciros es que enhorabuena por querer ser periodistas. Yo no soy en absoluto negativo sobre la profesión. Vais a ser unos afortunados por poder desarrollar lo que tanto os gusta", ha comenzado diciendo Lama.

También ha señalado que un narrador tiene que ser original, y mostrarse delante del micrófono tal y como es: "Un narrador tiene que ser él, no tiene que copiar a nadie. No queráis ser Heri Frade, Rubén Martín, Charly Sáez o Manolo Lama. Tenéis que ser vosotros: con vuestro estilo, con vuestros errores, porque al final, si vosotros me copiáis, o copiáis a cualquier narrador de España, ya está el original. No os van a coger a vosotros. Tenéis que ser vosotros. Después hay unos señores que se llaman jefes que deciden quién les gusta más o quién les gusta menos".

En este sentido, Manolo Lama ha destacado el papel del equipo en un redacción: "Yo os puedo asegurar que en una redacción es tan importante Paco González como Jorge Hevia. Tan importante Pepe Domingo Castaño como Jorge Armenteros, porque cada uno suma su talento, y el talento de todos sumados es el que finalmente lanzamos a la antena, que es un producto. Ahí es donde conquistamos al oyente".

Ya acompañado de Heri Frade, Manolo Lama ha querido destacar la importancia de cubrir unos Juegos Olímpicos para un periodista deportivo: "A mí siempre me pregunta qué es lo más grande que puedes narrar, muchos piensan que una Champions o una final de la Copa del Mundo, no. Lo más grande que un periodista deportivo puede narrar son unos Juegos Olímpicos, porque son 40 mundiales metidos en 17 días. Algo increíble".

Por último, Lama ha puesto en valor lo importante que es siempre tener la ilusión intacta en esta profesión, y seguir aprendiendo cada día nuevas cosas: "Siempre les digo a todos mis compañeros que si no hay ilusión que se vayan. Ellos muchas veces se sorprenden conmigo cuando vamos a los Juegos y yo siempre, no lo sé, soy el que más trabajo. Soy el primero que me levanto y el último que me acuesto. Porque un tío que ama esta profesión tiene que sacrificar a su familia, a sus amigos, muchas juergas. Pero a esta profesión le tienes que dar tu vida, si la amas. Por eso a mí me queda por aprender un montón".