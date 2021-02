La lección de liderazgo de Herrera a Sánchez, entre lo más leído de este lunes

Vídeo

Decíamos el viernes que el presidente del Gobierno callaba como buen impostor y se pasó tres días sin actuar como un líder. Un líder coge de verdad este problema por delante, no en función de los pactos de gobierno y de la necesidad de los equilibrios y de las tontunas y se queda callado. Abrió la boca para dar un pellizquito ligero: “Esto es una democracia plena y la violenvcia no cabe”. Solo le faltó decir que abominamos de la violencia venga de donde venga. Es lo que dicen siempre los que quieren disimular la violencia que viene de su bando.

Este lunes, Mónica López ha dado la bienvenida a la semana al fente de 'La Hora de La 1'. Como es habitual, tras hacer un resumen informativo de todo lo que ha sucedido en los últimos días, haciendo hincapié en las protestas por el encarcelamiento de Pablo Hasél, la presentadora ha presentado a los colaboradores que le acompañarán a lo largo del programa.

"Mesa de análisis: Beatriz Gris, Ángel Expósito, Celia Villalobos, Julio César Herrero...", ha comenzado diciendo la conductora del espacio de La 1 para comenzar a hablar de las protestas contra el encarcelamiento del rapero en Barcelona, las que se han vuelto a repetir este sábado.

"Cuando pasa en Barcelona, en Valencia, en Madrid... No son los cuatro de siempre", ha opinado Expósito. "No es una cuestión puntual. Además, es que resulta que se reproducen en diferentes ciudades, no sé si de manera coordinada, pero no me parece que sea casual. Acabo ya Celia", ha dicho Herrero, dando así la razón a su compañero, mientras elevaba la voz para impedir que le interrumpiera Villalobos.

"No hace falta que me grites que ya me callo", se le escuchaba decir a la política. "No, no, uy... Cuando yo grite, tu vas a saber lo que es gritar", la ha respondido Herrero. "¿Me estás amenazando?", la ha preguntado Villalobos, aparentemente muy seria y ofendida, mientras se levantaba de su asiento para encararse a su compañero. "¡No! Oye...", ha reaccionado el periodista, muy sorprendido por las maneras de su compañera.

El presentador de 'Cuatro al día', Joaquín Prat, no pudo esconder su sorpresa cuando analizó en el programa de Mediaset el tuit de Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, el que apoyaba los disturbios que la pasada semana se han producido en diversas ciudades de España, como Madrid o Barcelona, por la entrada en prisión del rapero Pablo Hasél.

El portavoz de la formación escribía lo siguiente: "Todo mi apoyo los jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles". En el momento que este tuit era publicado, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estaban intentando reducir a miles de manifestantes que estaban sembrando el caos en las principales ciudades de España, provocando importantes daños a inmobiliario público y también a ciento de comercios. Las palabras de Echenique provocaron ciento de reacciones, incluso llegaron a ser comparadas con el asalto al Capitolio de Estados Unidos el pasado mes de enero por seguidores de Donald Trump.

La viróloga del CSIC, Margarita del Val es una de las voces más autorizadas de nuestro país a la hora de hablar de la pandemia y de las principales previsiones que existen sobre ella. En este sentido, hace unos días, Del Val concedió una entrevista a 20 Minutos para explicar que cuando termine la tercera ola comenzará una nueva a finales del próximo mes de marzo.

De forma más concreta, esta es la previsión que hizo Del Val: "Es posible que unas seis semanas después del pico de contagios de la ola actual, que se produjo alrededor del pasado 20 de enero, alcancemos el valle y comience a subir el número de casos de nuevo".

Pablo Motos, presentador y director de 'El Hormiguero' en Antena 3, analizaba el pasado jueves las últimas declaraciones del vicepresidente del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, que en las últimas jornadas se ha mostrado muy crítico con el papel de los medios de comunicación privados en nuestro país.

El principal socio de Gobierno de Pedro Sánchez señaló hace unos días en el Congreso de los Diputados que el papel de los medios de comunicación en la conformación de sociedades democráticas es "un tema tabú del que parece que está prohibido hablar". "Creo que eso es el síntoma de una carencia de nuestra democracia que es necesario superar", ha manifestado, para después añadir que el poder mediático tiene un papel y una influencia "determinante" en la opinión pública y en la democracia. Así, ha afirmado que son quienes deciden las agendas, "los temas de los que se habla y de los que no se habla", y ha insistido en que "deciden buena parte de todo lo que se puede ver, oír y leer" en España.

Por otro lado, Iglesias indicó que "los poderes mediáticos han tenido históricamente y siguen teniendo una capacidad enorme para ejercer presiones sobre los actores políticos". ¿Sabe quién dijo esto de manera clarísima en televisión en directo? El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez", ha recordado.