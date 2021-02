Celia Villalobos se levanta y se encara a un colaborador de TVE: "Es lo que hay que hacer con los hombres"

Este lunes, Mónica López ha dado la bienvenida a la semana al fente de 'La Hora de La 1'. Como es habitual, tras hacer un resumen informativo de todo lo que ha sucedido en los últimos días, haciendo hincapié en las protestas por el encarcelamiento de Pablo Hasél, la presentadora ha presentado a los colaboradores que le acompañarán a lo largo del programa.

"Mesa de análisis: Beatriz Gris, Ángel Expósito, Celia Villalobos, Julio César Herrero...", ha comenzado diciendo la conductora del espacio de La 1 para comenzar a hablar de las protestas contra el encarcelamiento del rapero en Barcelona, las que se han vuelto a repetir este sábado.

"Cuando pasa en Barcelona, en Valencia, en Madrid... No son los cuatro de siempre", ha opinado Expósito. "No es una cuestión puntual. Además, es que resulta que se reproducen en diferentes ciudades, no sé si de manera coordinada, pero no me parece que sea casual. Acabo ya Celia", ha dicho Herrero, dando así la razón a su compañero, mientras elevaba la voz para impedir que le interrumpiera Villalobos.

"No hace falta que me grites que ya me callo", se le escuchaba decir a la política. "No, no, uy... Cuando yo grite, tu vas a saber lo que es gritar", la ha respondido Herrero. "¿Me estás amenazando?", la ha preguntado Villalobos, aparentemente muy seria y ofendida, mientras se levantaba de su asiento para encararse a su compañero. "¡No! Oye...", ha reaccionado el periodista, muy sorprendido por las maneras de su compañera.

"¿Qué está pasando aquí?"

"¿Me estás amenazando porque soy mujer, por casualidad?", le ha cuestionado la política mientras se ponía a su lado, mientras, de fondo, se escuchaba la risa de Expósito. "Celia...", ha contestado Herrero sin saber qué decir, ya que se econtraba muy sorprendido por lo que estaba pasando. "Pero vamos a ver... ¿Qué está pasando aquí? ¡Celia!", ha interrumpido Mónica López para devolver el orden a la mesa de debate.

"Que es broma, amigo", le ha aclarado la política entre risas tras darle una palmada en la espalda. "Que es broma... Celia, le has asustado", ha dicho la conductora del espacio entre risas, tras comprobar que se trataba de una tomadura de pelo por parte de la colaboradora."¿Enserio? Me estaba poniendo muy violento...", ha dicho por su parte Herrero, quien parecía aliviado.

"Con lo buena persona que yo soy, que violento me estaba poniendo... Digo, me va a agredir...", ha agregado el colaborador. "Esto es lo que hay que hacer con los hombres. Asustarlos", concluyí Villalobos entre risas. "Ya no sé que iba a decir...", ha dicho el periodista mientras fingía un puchero. "Ah, si. Siempre hay gente con ganas de liarla. Lo que pasa es que aquí, desde el primer momento que se producen todas estas cosas, hay gente que aprovecha cualquier cosa para liar un cristo y para embarrar todo", ha agregado, continuando con sus discurso.