La lección de historia de Herrera a Iglesias, entre lo más leído de este lunes

Audio

Sobre estas manifestaciones que este fin de semana se han producido en la puerta de Pablo Iglesias en su casa de Galapagar, Herrera ha querido recordar al líder de Unidas Podemos, capítulos del pasado cuando decía aquello de 'jarabe democrático': "Acuérdate Pablete, cuando mandabas gente a las casa de Sáenz de Santamaría o Cristina Cifuentes. Ahora vete tomando jarabe democrático y espérate".

Irene Montero está en el ojo del huracán durante los últimos días. Ya no solo por las protestas que tanto ella como su pareja, el vicepresidente Pablo Iglesias, recibieron frente a su casa este fin de semana. También por una actividad parlamentaria que ha dejado un momento tenso entre la ministra de Igualdad y Beatriz Fanjul, diputada del PP, en la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado sobre Violencia de Género.

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha tenido un detalle particularmente polémico con la conocida presentadora de Antena 3, Mónica Carrillo, al finalizar y durante la entrevista que ha tenido lugar el mediodía de este domingo en la cadena de Atresmedia. Un momento en concreto que han destacado desde las redes sociales y que en COPE hemos podido confirmar a través de un fragmento de audio de la entrevista completa, en la que también participaba el periodista Matías Prats.

Audio

'El gobierno español no tiene ninguna credibilidad porque está improvisando, pero no hay ningún gobierno del mundo que tenga credibilidad en estos momentos, todos los gobiernos están siendo criticados. El nuestro caso el gobierno está siendo criticado en muchos casos con mucha razón, en otros con menos razón, pero en todo caso su credibilidad está en entredicho y a la hora de plantear cualquier tipo de fórmula, uno de los problemas que tienen los gobiernos, es que no tienen el acompañamiento de sus sociedades'. Según Gabilondo en 'La Noche de Arjona', el gobierno está fallando en dos cosas fundamentales, 'en la coordinación y en la información'. 'Está coordinando muy mal sus acciones con la oposición y con las comunidades autónomas y en la información, está dando demasiada, está diciendo demasiadas cosas, con demasiada gente y con demasiadas rectificaciones'.

El escritor Fernando Sánchez Dragó ha lanzado a través de redes sociales una propuesta que no ha dejado indiferente a nadie. Ante un Gobierno que no termina de convencer, con sus continuas contradicciones.... dónde solo 1 de cada 4 españoles consideran que el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez está actuando correctamente y con eficiencia. Son datos que recogía el periódico ABC gracias a un sondeo realizado por GAD3 en el que conocíamos la percepción de los ciudadanos hacia los líderes políticos de su país. En España se mostraba que la confianza de los españoles respecto a la gestión de Sánchez y su equipo decrece a pasos agigantados.