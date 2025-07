Aitana Bonmatí, en El Partidazo de COPE: "Estos partidos son para sufrir y también son los que nos hacen grande como equipo"

La selección española femenina de fútbol sigue haciendo historia tras ganar en la prórroga a Alemania en las semifinales de la Eurocopa (0-1). El conjunto dirigido por Montse Tomé sufrió y mucho ante el combinado germano; de hecho, Cata Coll evitó la derrota con dos paradones en el tiempo de descuento de la segunda parte. Pero en el tiempo extra, apareció Aitana Bonmatí para batir a Berger en el minuto 113 y llevar a España a su primera final del torneo continental, donde se enfrentará a Inglaterra este domingo 27 de julio.

Y la doble ganadora del Balón de Oro, tras marcar el gol del triunfo, pasó por los micrófonos de El Partidazo de COPE. "Es verdad que habíamos estudiado a la portera y sabíamos que a veces no tapaba bien el primer palo. Pero en esos momentos ya faltan las fuerzas y ya es algo mental", explicaba Aitana Bonmatí.

La centrocampista sufrió una meningitis vírica a pocos días del debut de la selección española en la Eurocopa e incluso estuvo ingresada en el hospital, pero parece que ha ido recuperando su mejor versión con cada partido. "Me siento muy orgullosa del camino que he recorrido en esta Eurocopa porque al principio no fue nada fácil. Pero estoy en un buen momento y sabía que iba a estar en los días importantes", señalaba en el micrófono de Andrea Peláez.

Para finalizar, Aitana Bonmatí habló del sufrimiento vivido durante la semifinal contra Alemania. "Sufrimos de forma diferente, porque creo que desde fuera del campo se sufre más y porque en el campo no te da mucho tiempo a pensar las cosas", comentaba.

Y agregaba: "Estos partidos son para sufrir. No vamos a ganar todos los partidos 5-0. Pero cuando ganas un partido de este calibre y en una prórroga te sientes satisfecha y orgullosa de todo el trabajo, porque estos días son los que nos hacen grande como equipo y en los que hacemos historia".