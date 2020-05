Herrera da una lección de historia a Iglesias tras la cacerolada en Galapagar: "Acuérdate, Pablete"

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE' , ha comenzado el programa de este lunes analizando las claves de las diferentes fases que entran en vigor en España a partir de esta semana. Varias islas de Canarias y también Formentera en Balares entran en la fase 2, mientras que más del 70% de la población de nuestra estará a partir de este lunes en la fase 1.

Madrid, las capitales de provincia de Castilla y León y el área metropolitana de Barcelona se quedan en la Fase 0, una decisión que ha despertado las críticas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , en las últimas horas. En este sentido, Herrera ha reconocido la complejidad del sistema creado por el Gobierno para entender las claves de cada territorio: "Necesitamos la chuleta del BOE para no perdernos en la España 'pandémica' de Pedro Sánchez ".

La opinión de Herrera sobre las últimas decisiones del Gobierno

El comunicador también ha analizado algunas de las informaciones que en las últimas horas se han emitido desde Moncloa: como la polémica que surgió el pasado sábado sobre la suspensión de las Rebajas. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, subrayó que está práctica quedaba suspendida por miedo a posibles aglomeraciones de gente, información que a las pocas horas tuvo que desmentir. En esta dirección, Herrera ha explicado que ni el titular de la cartera de Sanidad ni ningún miembro del Gobierno tiene la potestad para tomar esta decisión, algo que es derecho de las empresas privadas.

También Herrera ha centrado su atención en la posible regulación del uso de mascarillas que el Gobierno de España quiere ejecutar en los próximos días a través de un plan. Sobre este punto, el periodista ha pedido al Ejecutivo que sea claro con las decisiones que se tomen para que toda la sociedad las pueda entender: "A ver si es posible que las órdenes que emita el Gobierno sean entendibles por los ciudadanos".

Pero uno de los puntos más importantes de su monólogo ha sido sobre la decisión del Gobierno de dejar fuera de la Fase 1 a la Comunidad de Madrid , en este sentido, Herrera ha subrayado que no se está siendo claros con ciertos puntos, porque Madrid tienen mejores condiciones que otras zonas que si han pasado de fase: "Podríamos utilizar muchos argumentos. Si se buscan motivos sanitarios seguro que se encuentran, pero si no pasa Madrid no pasan otros".

Herrera, sobre las protestas en casa de Pablo Iglesias

En este sentido también ha querido mostrar su punto de vista sobre las palabras, de nuevo, del ministro de Sanidad, Salvador Illa, que el pasado fin de semana señaló que los informes se publicarán cuando todo el territorio español haya pasado de fase: "Ocultar estos documentos es una decisión oscura y arbitraria, porque no se entiende. Y luego les extraña que haya protestas en la calle Núnez de Balboa , que ya se han reproducido a otros lugares de España incluyendo Galapagar".

Sobre estas manifestaciones, que este fin de semana se han producido en la puerta de Pablo Iglesias en su casa de Galapagar, Herrera ha querido recordar al líder de Unidas Podemos, capítulos del pasado cuando decía aquello de 'jarabe democrático': "Acuérdate Pablete, cuando mandabas gente a las casa de Sáenz de Santamaría o Cristina Cifuentes. Ahora vete tomando jarabe democrático y espérate".

Por último, el comunicador también ha tenido unos segundos para criticar las manifestaciones que este fin de semana han tenido lugar en Navarra en homenaje al etarra, como en Pamplona el viernes, de forma más concreta a Patxi Rúiz, asesino de Tomás Caballero hace 22 años: "Valiente indecencia permitir homenajes a etarras. En qué marco mental están las autoridades navarras que están en las instituciones para permitir esto".

