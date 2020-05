Iñaki Gabilondo: "El gobierno español no tiene ninguna credibilidad"

Iñaki Gabilondo comenzó su carrera profesional dirigiendo Radio Popular de San Sebastián.'han pasado muchos años desde entonces y sigo teniendo la sensación de que en la vida tienes que picar piedra para poder seguir adelante' confiesa el periodista.

En estos momentos que estamos viviendo, Iñaki asegura que le gustaría estar al frente de un programa de radio. 'Siempre que hay un acontecimiento grande te entra la nostalgia activa, no de manera muy aguda, pero me da la pequeña envidia hacia mis compañeros, de poder estar en el balcón viendo desde más cerca este hecho'.

EL MUNDO DESPUÉS DEL CORONAVIRUS

Hemos vivido varias crisis en los últimos 100 años tras las que el mundo ha cambiado y tras el coronavirus, Iñaki Gabilondo no tiene ninguna duda de que todo va a cambiar. 'Se va a producir como en una especie de doble ola. Cuando se vuelva a la calle y a la vida que estamos añorando, habrá una apariencia de normalidad para algunas cosas' asegura el periodista. 'Nuestro primer instinto va a ser tratar de reproducir la vida que hacíamos antes, pero la corriente profunda va ser muy notable. Yo creo que en el plazo de muchos años va a acompañarnos la sacudida que estamos viviendo ahora y abrirá capítulo en los libros de historia con cambios que no se terminarán percibiendo enseguida'.

LA VACUNA

En lo sanitario, descubrir la vacuna además de un gran hecho económico, dará como resultado el liderazgo internacional del país que la ponga en el mercado. Según Iñaki Gabilondo, 'las grandes potencias están librando una batalla feroz en todos los sentidos y en el campo de batalla de dar con la vacuna también. Pero la búsqueda de la vacuna va a tardar y mientras tanto, la disputa de los liderazgos se va a manifestar en otros terrenos como el comercial, el geoestratégico o en el terreno político. La lucha entre China y Estados Unidos es ya casi abierta, respecto al liderazgo del mundo'.

LO GLOBAL Y LO INDIVIDUAL

Según Iñaki Gabilondo 'las instancias globales no están funcionando mucho. Hay un cierto repliegue hacia lo nacional y deberíamos hacer caso del eslogan "haz local y piensa en global", solo estamos pensando en nosotros'.

Gabilondo afirma que se pasa el día leyendo periódicos del todo el mundo y la situación dice que le parece un poco cómica. 'En todos los países al que le ha tocado estar en el poder lo tienen frito y todos están reprochándole lo mismo porque todo el mundo está desconcertado y nadie sabe exactamente lo que hacer. Estamos todos improvisando'.

CREDIBILIDAD DEL GOBIERNO

En lo económico, la credibilidad del gobierno es básica para la recuperación económica de un país y en nuestro caso, dice Iñaki que el gobierno de España no tiene ninguna credibilidad. 'El gobierno español no tiene ninguna credibilidad porque está improvisando, pero no hay ningún gobierno del mundo que tenga credibilidad en estos momentos, todos los gobiernos están siendo criticados. El nuestro caso el gobierno está siendo criticado en muchos casos con mucha razón, en otros con menos razón, pero en todo caso su credibilidad está en entredicho y a la hora de plantear cualquier tipo de fórmula, uno de los problemas que tienen los gobiernos, es que no tienen el acompañamiento de sus sociedades'. Según Gabilondo, el gobierno está fallando en dos cosas fundamentales, 'en la coordinación y en la información'. 'Está coordinando muy mal sus acciones con la oposición y con las comunidades autónomas y en la información, está dando demasiada, está diciendo demasiadas cosas, con demasiada gente y con demasiadas rectificaciones'.

LAS EMPRESAS DETERMINAN SU FUTURO

Algunos invitados del programa de Iñaki Gabilondo, cuentan que lo que están haciendo ahora las empresas, determinaran su propio futuro y que los ERTE pueden deslegitimar la iniciativa privada. 'El tejido empresarial español es muy particular, porque el 90% son pequeñas empresas o autónomos' asegura Iñaki. 'Por lo tanto son de una gran fragilidad y además tenemos una economía sostenida en el turismo, pero relacionado con la movilidad, nosotros necesitamos la movilidad y es justamente el elemento que se detiene con motivo de la epidemia. Lo que muchos dicen es que las empresas que puedan sostenerse, que traten de hacerlo sin causar muchos estragos entre sus empleados, si pueden resistir que aguanten porque cuando esto pase a la siguiente etapa y haya que hacer un gran sacrificio, las empresas que hayan demostrado una mayor sensibilidad serán también las que mejor serán comprendidas por sus propios trabajadores'.