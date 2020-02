Las palabras de Gistau en una entrevista en COPE.es en 2018, entre lo más leído del día

El periodista de 'El Mundo' y colaborador de 'Herrera en COPE' hablaba en una entrevista concedida en COPE.es sobre la vida y su manera de afrontar el día a día. Algo que, tras la noticia de este domingo, se convertía en un trágico presagio. Sus mayores miedos se cumplían.

Así se expresaba David Gistau:

"A mí se me está haciendo corta... la verdad es que estoy en una edad en la que empiezan las preocupaciones. A mí se me va a hacer corta. Por un lado me siento muy joven y con mucho futuro por delante y por otro lado me doy cuenta de que tengo una edad peligrosa y avanzada... empiezo a tener un peso de la fugacidad, que no es que esté deprimido pero tengo mayor conciencia.

Me da más miedo morir prematuramente, y morir demasiado pronto para mis hijos. Faltar en casa demasiado pronto, eso me da miedo. Me arrepiento de haber sido perezoso en algunas cuestiones, haber tenido una vocación más fuerte antes y poco más. Hay cosas que me habría gustado descubrir antes, pero también forma parte del proceso de madurez.

Al David Gistau joven le recomendaría dejarse de leches y ser más tenaz, más vocacional, voluntarioso y trabajador y menos perezoso. Sobre todo en las cosas que merecen la pena y tardas mucho en darte cuenta de ella".

Diferentes personalidades políticas le dedicaban mensajes de despedida a través de Twitter. Entre ellos: Pedro Sánchez, Pablo Casado o Inés Arrimadas.

El peor desenlace para dos meses de lucha. Nos deja un periodista y columnista de gran talento, mordaz e inteligente.

Mi abrazo a su familia, amistades y compañeros de @elmundoes.

Hasta siempre, Gistau.



— Pedro Sánchez

El periodismo pierde a uno de sus grandes referentes, David Gistau. Un columnista brillante que analizaba la política con talento innato. Un cariñoso abrazo a su mujer, sus 4 hijos, al resto de su familia y a los compañeros que disfrutaron junto a él de una profesión apasionante.
— Pablo Casado Blanco

Me he emocionado al leer esta maravilla que escribió David Gistau cuando nació su hijo Luca. "Por primera vez en mi vida, temo morir. Me siento obligado a permanecer aquí al menos 25 años más, los que él pueda necesitarme".
— Inés Arrimadas

El periodista y colaborador de 'Herrera en COPE' fallecía tras estar dos meses luchando entre la vida y la muerte. Una lesión cerebral mientras practicaba boxeo, una de sus grandes aficiones, tristemente le ha producido el fallecimiento.