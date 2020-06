Las explicaciones de Zapatero a Herrera sobre el Caso Delcy, entre lo más leído de este lunes

Vídeo

Hoy escribe Ignacio Camacho en ABC un relato de todas las cosas que ha hecho este Gobierno, que se banagloria de haber hecho una gestión fascinante, y que no tiene ninguna vergüenza, ninguna, en ocultar todo lo que hicieron. Y lo que hicieron, le recuerdo, fue negar evidencias de contagio, fue promover la bomba vírica del 8M, el Gobierno que decía que no había problema con el personal sanitario, que fracasó en las compras de mascarillas, que, además, las desaconsejaron, que se negaron a hacer test a pacientes con síntomas, que se desentendieron de la hecatombe de las residencias de ancianos, que nacionalizaron la Sanidad, pero que despreciaron a los hospitales privados, que decretaron estado de excepción, de alarma y que aprovecharon para colar bacalás con determinados nombramientos, que sembraron el caos rectificando sus propias órdenes, sus propios protocolos, que confundieron a la gente con mensajes antitéticos, que minteron en televisión, que han mentido en ruedas de prensa, que han soltado soflasmas de aló presidente plúmbeas, que han mentido en el Parlamento, que han falsificado estadísticas de los muertos, que han ocultado las imágenes de las UCIs, que eran particularmente saturadas o las hileras de los féretros, que no han tenido ningún gesto de respeto con los fallecidos y que han convertido el pago de los ERTEs en un auténtico caos.

El cantante José Manuel Soto, tras conocer unas declaraciones de la líder de Podemos en Andalucía, ha tirado de ironía y, en un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter, ha indicado que “creo que la Giralda habría que tirarla también, simboliza el triunfo de la Fe cristiana sobre el Islam y eso es ofensivo, y las catedrales que se construyeron sobre restos de mezquitas también, al carajo!!”.

Jorge Javier propone vetar a este político en televisión mientras que defiende a Marlaska: "Yo voy con él"Mediaset España/Agencias

En su blog en de Lecturas, Jorge Javier ha titulado a su última entrada "En toda esta historia en la que está inmerso Marlaska, yo voy con él". En el texto comienza reflexionando sobre que no conoce prácticamente al actual ministro del Interior, con el que ha coincidido solo dos veces y prácticamente no ha hablado: "Hablamos poco, no sé si porque le caigo como una patada en los huevos o porque los dos somos tímidos", expone.

Vídeo

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero disiente de la visión de Felipe González sobre el gobierno de coalición tras compararlo con el camarote de los hermanos Marx. En una entrevista este lunes en "Herrera en COPE", Zapatero ha alabado la gestión del Ejecutivo en la crisis del coronavirus y ha arrinconado las críticas efectuadas. "El Gobierno ha tomado en muy poco tiempo muchas decisiones trascendentales y se han sustanciado con un debate a veces menor que cuando hemos tenido gobierno monocolores. La experiencia del gobierno de coalición es bastante razonable en el entendimiento entre dos partidos y esta situación va a unir aún más al Gobierno", ha dicho.

Es habitual ver los comentarios de Iker Jiménez en las redes sociales. A pesar de que en alguna ocasión le ha podido generar algún disgusto, Iker nunca ha dejado de compartir su opinión y, como su propio programa indica, sentirse parte de lo que Félix Rodríguez de la Fuente inauguró, es decir, de "la estirpe de los libres". Así ha sido como recientemente el presentador ha compartido varios mensajes en Twitter donde, aprovechando todo el lío que se está generando con las estatuas, él mismo compartía algunas de las que considera sus favoritas.