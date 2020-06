Iker Jiménez desvela sus esculturas favoritas y las redes le avisan: "Te van a llamar sobrino de Franco"

Es habitual ver los comentarios de Iker Jiménez en las redes sociales. A pesar de que en alguna ocasión le ha podido generar algún disgusto, Iker nunca ha dejado de compartir su opinión y, como su propio programa indica, sentirse parte de lo que Félix Rodríguez de la Fuente inauguró, es decir, de "la estirpe de los libres". Así ha sido como recientemente el presentador ha compartido varios mensajes en Twitter donde, aprovechando todo el lío que se está generando con las estatuas, él mismo compartía algunas de las que considera sus favoritas.

Iker comparte sus estatuas favoritas y las redes le avisan

Entre las estatuas que ha compartido se encuentran muchas referentes a episodios cumbre de la historia de nuestro país. Por ejemplo, y una de las que más interacciones con su mensaje ha generado ha sido la estatua de Rodrigo Díaz de Vivar en Burgos:

Mis Esculturas Favoritas de España (II)

Rodrigo Díaz de Vivar. Cid Campeador. Burgos. pic.twitter.com/rJEfhD7Eos — Iker Jiménez (@navedelmisterio) June 14, 2020

Iker acostumbra a contestar a muchos de los tuiteros que comentan sus publicaciones y así ha sido como han empezado algunas de las advertencias que han lanzado al presentador de Mediaset por compartir sus gustos en las redes.

Cuidado Iker, que te van "fachificar". �� — P. Juan Manuel Góngora (@patergongora88) June 14, 2020

¿Por hablar de arte escultórico español? — Iker Jiménez (@navedelmisterio) June 14, 2020

"¿Por hablar de arte escultórico español?", se preguntaba, ante lo que recibía una respuesta del mismo usuario: "Lo políticamente correcto es muy correctamente político en el sentido anglosajón de la palabra... Pero, siempre estarás en mi equipo, Iker". El presentador concluía la conversación de forma contundente:

Gracias. A mi no me callan por sentirme orgulloso de nuestro arte y nuestra historia. Faltaria más. — Iker Jiménez (@navedelmisterio) June 14, 2020

Además de el Cid, Iker Jiménez también comparte el gusto por Pizarro

Y es que la polémica con la extensa lista de estatuas que Iker Jiménez ha compartido no se ha quedado en Díaz de Vivar. A la hora de tratar episodios de nuestra historia siempre ocurre que se levantan voces críticas, algo que ocurre con no poca frecuencia al hablar de la Conquista del Nuevo Mundo. Jiménez compartía una foto de otra de las esculturas más relevantes de nuestro territorios y también generaba un aluvión de comentarios.

Ya que están de moda las esculturas...

Mis esculturas favoritas de España.

Pizarro.

Trujillo, Cáceres. pic.twitter.com/mRoCYxYXJm — Iker Jiménez (@navedelmisterio) June 14, 2020

"Ya que están de moda las esculturas... Mis esculturas favoritas de España. Pizarro. Trujillo, Cáceres", comentaba. Se trataba de la primera escultura de la lista que compartió y también fue el principio de los avisos. "Bueno.... Pizarro nada menos. Te van a llamar sobrino de Franco los zombies del sistema", comentaba un usuario de las redes, tras lo que Iker replicaba:

Para saber quién fue Pizarro, Orellana, Hernán Cortés, Cabeza de Vaca, Núñez de Balboa...hay que leer y estudiar. Eso se estila poco. — Iker Jiménez (@navedelmisterio) June 14, 2020

"Para saber quién fue Pizarro, Orellana, Hernán Cortés, Cabeza de Vaca, Núñez de Balboa...hay que leer y estudiar. Eso se estila poco". Con lo que la conversación no hacía más que aumentar, cual bola de nieve y otro usuario criticaba este último mensaje de Jiménez: "Todos estos señores que nombras con tanto orgullo exterminaron, violaron, esclavizaron y robaron en nombre de dios y de España, ¿de verdad es para sentirse orgulloso? Esto es una provocación en toda regla, no es el momento". No escatimaba en argumentos el presentador de Cuarto Milenio:

Entonces tiremos el acueducto de Segovia. Y derrumbemos el Teatro de Mérida. Los romanos nos invadieron, eran esclavistas y negreros. Y por cierto , la cultura peruana , como toda la de America se sacrificaba y saqueaba entre ella desde los albores. Como Europa. — Iker Jiménez (@navedelmisterio) June 15, 2020

"Entonces tiremos el acueducto de Segovia. Y derrumbemos el Teatro de Mérida. Los romanos nos invadieron, eran esclavistas y negreros. Y por cierto , la cultura peruana , como toda la de America se sacrificaba y saqueaba entre ella desde los albores. Como Europa", razonaba.

Las 10 esculturas de España que comparte Iker Jiménez

En primer lugar, como ya hemos visto, Jiménez se queda con el Pizarro de la localidad de Trujillo, Cáceres:

Imagen de la estatua de Pizarro compartida por Iker Jiménez

Justo después, compartía la estatua ecuestre de Cid Campeador en Burgos:

Imagen del Cid compartida por Iker Jiménez

En tercer lugar, desde Mérida, nos acercaba a la diosa Ceres:

Mis Esculturas Favoritas de España (III)

La Diosa Ceres, Mérida. pic.twitter.com/yuMSvrilL5 — Iker Jiménez (@navedelmisterio) June 14, 2020

No faltó tampoco el Cristo del Otero de Victorio Macho en Palencia:

Mis Esculturas Favoritas de España (IV)

Cristo del Otero de Victorio Macho. Palencia. pic.twitter.com/9BMSj74jyt — Iker Jiménez (@navedelmisterio) June 14, 2020

En mitad de tabla, y como no podía ser de otra forma, el admirado Félix Rodríguez de la Fuente, erigida por suscripción popular de los niños de Cantabria:

Mis Esculturas Favoritas de España (V)

Homenaje a Félix, suscripción popular de los niños de Cantabria. pic.twitter.com/VrBja6MArl — Iker Jiménez (@navedelmisterio) June 14, 2020

También en Cantabria, Jiménez destacaba el enigmático Hombre Pez de Liérganes:

Mis Esculturas Favoritas de España (VI)

Hombre Pez de Liérganes, Cantabria. pic.twitter.com/YujextGtG5 — Iker Jiménez (@navedelmisterio) June 14, 2020

En la capital, en pleno Retiro, una escultura inusual, dedicada al Ángel Caído:

Esculturas Favoritas de España (VII)

El Ángel Caído. Madrid. pic.twitter.com/7tX6oOKAYc — Iker Jiménez (@navedelmisterio) June 14, 2020

Algo más moderno y en el norte el Monumento al Encierro de Pamplona:

Y como tendría cientos de Esculturas Favoritas Urbanas Españolas vamos con alguna moderna como el

Monumento al Encierro, Pamplona. pic.twitter.com/FtZbepbF1C — Iker Jiménez (@navedelmisterio) June 14, 2020

Menos convencional, pero igualmente destacable es el Mazinger Z que se encuentra en Tarragona:

Y esta que es mi escultura freak favorita y merece estar en el prestigioso ranking de Esculturas Favoritas de España ��

Mazinger Z, Más del Plata, Tarragona. pic.twitter.com/SbBvZtgaZX — Iker Jiménez (@navedelmisterio) June 14, 2020

Por último, un nuevo brindis a la historia de la península con los Toros de Guisando en Ávila:

Y terminamos el heterogéneo Top Ten con una muy remota y magnífica representación: Toros de Guisando, Ávila.



Por supuesto soy fan de todo el arte íbero - Baza, Cerro Santos, Elche, Balazote, Jaén- pero eso sería capítulo aparte.



Y lo más importante ¿Cuáles son las vuestras? pic.twitter.com/NvdXeNqDwr — Iker Jiménez (@navedelmisterio) June 14, 2020

Todo un repaso a la historia de nuestro país, esculpida a lo largo de los tiempos y denostada por su propios habitantes en tantas y tan tristes ocasiones.