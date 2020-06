Jorge Javier propone vetar a este político en televisión mientras defiende a Marlaska: "Yo voy con él"

Muy atrás parece quedarse aquellas declaraciones de Jorge Javier Vázquez en pleno 'Sálvame' donde el presentador catalán decidía no volver a hablar de política tras los ataques recibidos por parte de grupos de extrema derecha y sectores relacionados con Vox: "Mi labor ahora no es poder enervar a gente que nos está viendo y que no están de acuerdo conmigo. Yo me voy a mostrar aséptico en la mayor medida de lo posible y me voy a limitar a informar y no opinar porque no quiero incomodar a la gente", decía aquella tarde del lejano abril.

Sin embargo parece que además del universo Mediaset, Vázquez ha encontrado un lugar donde sentirse cómodo, la crítica política. De ahí que en las últimas semanas el exitoso presentador haya pasado de lanzar comentarios reflexivos y opiniones en los programas en los que trabaja, a utilizar su blog personal en la revista Lecturas, una revista dedicada a la crónica social, para escribir sus reflexiones sobre actualidad política.

En una de sus últimas entrevistas, Jorge Javier admitía que "no quería ser ningún referente político, que lo dejasen con sus realitys y sus rociitos", a pesar de ello no duda en escribir a favor de la figura de Fernando Simón tras pasar una noche en un hospital, o en atacar a una de las concursantes de sus programas por asistir a las manifestaciones programadas por Vox contra el Gobierno.

Ahora, y siguiendo con uno de los temas políticos de las últimas semanas, el presentador de 'Sálvame' ha salido en defensa de Fernando Grande-Marlaska y su polémica con la Guardia Civil tras el cese de Pérez de los Cobos.

Seguro que habrá metido la pata en algo, pero después de ver quiénes lo ponen a caer de un burro no puedo más que mostrarle todo mi apoyo. Porque los otros son, sencillamente, horrendos. Infames. Ineptos. Faltones. Maleducados. Tramposos. Manipuladores. https://t.co/jRAmrNubF5 — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) June 15, 2020

Jorge Javier defiende a Marlaska mientras propone vetar en televisión a Jorge Fernández Díaz

En su blog en de Lecturas, Jorge Javier ha titulado a su última entrada "En toda esta historia en la que está inmerso Marlaska, yo voy con él". En el texto comienza reflexionando sobre que no conoce prácticamente al actual ministro del Interior, con el que ha coincidido solo dos veces y prácticamente no ha hablado: "Hablamos poco, no sé si porque le caigo como una patada en los huevos o porque los dos somos tímidos", expone.

A continuación revela por qué está escribiendo sobre Marlaska: "En toda esta historia en la que está inmerso, yo voy con él. Seguro que habrá metido la pata en algo, pero después de ver quiénes lo ponen a caer de un burro no puedo más que mostrarle todo mi apoyo", comienza alegando el presentador haciendo referencia a las polémicas a las que se ha enfrentado el ministro de Pedro Sánchez después de destituir a Pérez de los Cobos en su cargo en la Guardia Civil de Madrid. Una polémica que alimentó el propio ministro al justificar que se trataba de una decisión por 'pérdida de confianza', cuando más tarde se filtró un documento del Ministerio del Interior donde se relataba que había sido por no compartir con los responsables de este ministerio la información sobre las investigaciones de la manifestación del 8M en Madrid que podrían acabar con cargos sobre el delegado del Gobierno en la Comunidad, el socialista José Manuel Franco.

A pesar de todo ello, Jorge Javier se declara defensor de Marlaska y ataca a quienes han denunciado las últimas acciones del ministro socialista: "Los otros son, sencillamente, horrendos. Infames. Ineptos. Faltones. Maleducados. Tramposos. Manipuladores".

Ana Rosa Quintana entrevista a Jorge Fernández Díaz Mediaset España

No conforme con una defensa así, el presentador de 'Sálvame' ha aprovechado para atacar a un predecesor en el cargo de ministro del Interior. Lo ha hecho rescatando la entrevista que su compañera de Telecinco, Ana Rosa Quintana, hacía en su programa a Jorge Fernández Díaz, quien fuese ministro del Interior hasta 2016 con Mariano Rajoy.

De Fernández Díazse ha mostrado muy crítico Jorge Javier, a quien no ve con autoridad moral de poder atacar a Grande-Marlaska: "Sacar a este ministro para poner a parir a Marlaska es una bendición para este último, porque la imagen negra y rancia de un Fernández Díaz tira para atrás hasta caerte de culo", escribe duramente sobre el político del Partido Popular. "Fernández Díaz ha condecorado a vírgenes y, cuando se ha marchado, no es que haya dejado su ministerio muy limpio que digamos. Y ahora pretende cargar contra Marlaska. Que le compre otro el cuento", continúa muy crítico.

Lejos de dejarlo ahí, Jorge Javier ha aprovechado su poder y la autoridad que le da su puesto en televisión para de cierta forma pedir el veto del político del Partido Popular en cualquier televisión: "Que imparta su doctrina en el salón de su casa pero, por favor, no lo saquemos más en televisión. Su imagen vetusta, antigua, reaccionaria y antipática ha provocado en mí los mismos efectos que el bromuro".

