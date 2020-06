Herrera destapa al Gobierno: "Falsificaron estadísticas de los muertos, ocultaron los féretros y las UCIs"

Vídeo

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Bueno, pues damas y caballeros, hemos llegado a la mitad del mes de junio, estamos a una semana en teoría de que acaben los estados de alarma, con una novedad, que a los 93 días de alarma una parte de España sí que vuelve a una especie de sucedáneo de normalidad. Y esa parte es Galicia, que es la avanzadilla.

Oiga,un territorio en una esquina de la Península, en una esquina de España, alejado de Madrid y de Barcelona, sin conexión intensa de tráfico aéreo con el extranjero y donde las cosas se han hecho razonablemente bien, con lo cual, bueno, los gallegos han mantenido una constante muy interesante a lo largo de la pandemia. Es que las cuatro provincias se han comportado de una forma muy similar. No obstante, el presidente gallego, Núñez Feijóo ha sido de los primeros en insistir en abrir la movilidad entre provincias, pero también en pedir medidas para evitar la entrada de aquellos que vengan de territorios donde los contagios sigan siendo altos, así que el caso es que el presidente gallego cree que es necesario una norma de salud pública durante este tiempo. Y que si alguna zona de Galicia tiene un rebrote, ese se pueda aislar.

Bueno, ¿como queda la cosa en el resto de España? Todo el mundo está en fase tres, salvo algunos territorios que siguen en fase dos: Madrid, Barcelona, Lérida, Soria, Segovia, Ávila, Salamanca. El caso de Madrid, por ejemplo, tiene asumido que se saltará la fase tres, es decir, que va a pasar de la fase dos a la normalidad.

Y ahora, pues, como siempre, hay volantazo del Gobierno, el volantazo del día: lo de las fronteras que este Gobierno no sabe qué hace o no le importa o qué ocurre. Hemos pasado de pedird desesperadamente prolongar el estado de alarma, de echar a los turistas a anunciar la apertura total de fronteras y la movilidad absoluta el 21 de junio, o sea, o saben que todo lo malo ocurrió hasta el 15 de abril por su negligencia y lo han extendido para disimular y que se nos olvide o les importan menos los muertos que el hundimiento económico.

La duda que genera en este último caso el Gobierno es absolutamente insoportable. Nadie más allá de Sánchez sabe qué va a pasar en España. Primero no cerraron las fronteras, luego las cerraron con cuarentena, luego no hicieron caso a Bruselas, que recomendó abrirlas, y al final ni para ti ni para mí.

Hoy no abrimos como hacen muchos de otros países, pero ya no nos vamos a esperar al 1 de julio, al final, el 21. Con Portugal, el 1 de julio como estaba previsto. Y llegan alemanes para hacer turismo a Mallorca, esto ha generado cierta polémica. ¿Por qué? Porque los que llevan tres meses sin ver a la familia porque no podían cruzar de una provincia a otra aunque fueran pueblos colindantes, pues hombre, se quejan de que sí puedan venir de lejos a disfrutar de hoteles y bares y todo lo demás. Van a venir 400 entre turistas y expertos, un poco a echar un vistazo, a ver cómo están las cosas.

Los hoteles de Baleares tienen la responsabilidad de representar a todo el turismo español. Y esperemos que esto nos de una seguridad para que la recuperación económica, que indudablemente pasa por el sector turístico, tenga visos de ser posible.

Y luego las polémicas nuestras de cada día. Hay muchas a cuenta de, sobre todo, las residencias y otras cosas más. El archivo provisional, por ejemplo, de la denuncia del delegado del Gobierno de Madrid por el 8M, ha tenido algunos efectos muy curiosos. De repente aquella juez que hace unos días era una fascista, cuando no una machista, ahora es una maravillosa representante de las Justicia con mayúsculas. Y las dos cosas las dicen los mismos que tienen un peculiar sentido de la democracia, que siempre tienen razón. Si sacrifican un perro por el ébola, hay que denunciar a Rajoy en Europa, echarser a las calles. Acuérdense ustedes de lo que fue aquello. Pero si se mueren 43 mil personas, nos esconden a 16 mil y batimos el récord mundial de muerte y ruina, entonces hay que callarse. Hay que ser, como dicen ellos, patriotas. Mirar para otro lado, no hacer preguntas, y siempre aplaudir al Gobierno.

Y ahora, incluso, la idiotez esta de promover camisetas con la cara de Fernando Simón, que él se deja querer en plan, chicos, en fin, no era necesario, pero si os hace ilusión, es decir, convrtirlo en un icono pop.

Mientras en Italia y en Francia se investiga por qué allí la pandemia ha multiplicado por 8 las cifras de fallecidos en Alemania, ya no digamos en Grecia, Portugal, Corea, etcétera, en Chile ha tenido que dimitir el Salvador Illa de Chile por la gestión de la emergencia. Y aquí en España hacemos camisetas con la cara de Fernando Simón. También es verdad que tenemos el Gobierno de Europa que está intervenido por partidos independentistas, con un vicepresidente que se declara comunista de toda la vida y que hace caceroladas contra el jefe del Estado y le dejan controlar los servicios de inteligencia. Pues mire, lo de las camisetas con el rostro del señor que anunció que aquí tendríams casos aislados pese a tener información de primera mano o que desaconsejó el uso de mascarillas porque el Gobierno no tenía para todos, tiene toda la lógica. En España hace mucho tiempo que el abuso es norma. Hombre, pero si pudiera ser sin recochineo ciertamente mucho mejor.

Hoy escribe Ignacio Camacho en ABC un relato de todas las cosas que ha hecho este Gobierno, que se banaglorida de haber hecho una gestión fascinante, y que no tiene ninguna vergüenza, ninguna, en ocultar todo lo que hicieron. Y lo que hicieron, le recuerdo, fue negar evidencias de contagio, fue pronmover la bomba vírica del 8M, el Gobierno que decía que no había problema con el personal sanitario, que fracasó en las compras de mascarillas, que, además, las desaconsejaron, que se negaron a hacer test a pacientes con síntomas, que se desentendieron de la hecatombe de las residencias de ancianos, que nacionalizaron la Sanidad, pero que despreciaron a los hospitales privados, que decretaron estado de excepción, de alarma y que aprovecharon para colar bacalás con determinados nombramientos, que sembraron el caos rectificando sus propias órdenes, sus propios protocolos, que confundieron a la gente con mensajes antitéticos, que minteron en televisión, que han mentido en ruedas de prensa, que han soltado soflasmas de aló presidente plúmbeas, que han mentido en el Parlamento, que han falsificado estadísticas de los muertos, que han ocultado las imágenes de las UCIs, que eran particularmente saturadas o las hileras de los féretros, que no han tenido ningún gesto de respeto con los fallecidos y que han convertido el pago de los ERTEs en un auténtico caos.

Y a estos hay que bailarles el agua y decirles que son muy buenos y que lo han hecho muy bien y qué templanza y qué tino en la gestión de la crisis porque de lo contrario eres, ya saben ustedes, un facha y esas cosas.

Bueno, pues la semana pasada fueron las Fiscalías de Italia y de Francia las que pusiero en evidencia a la Fiscalía española, que en esos países los Gobiernos son investigados de oficio. Oiga, un primer ministro como Conte tiene que ir a declarar, aunque sea como testigo, para dar su versión de lo ocurrido. Aquí la Fiscalía no solo no investiga de oficio, sino que le hace de guardaespaldas chuquero, arremetiendo contra la juez que se negó a abrir una investigación. Menos mal que Rodríguez Medel la ha archivado provisionalmente para que ahora esta gente haya pasado de demonizarla a darle toda la credibilidad del mundo. Ahora creemos que la juez ha tenido criterio y antes no. Alguno creemos que lo ha tenido antes, durante y después.