El inusual look de Pablo Iglesias, lo más leído en COPE

1. El inusual 'look' de Pablo Iglesias durante su entrevista en televisión que no ha pasado desapercibido

Vídeo

Pablo Iglesias ha acudido a una entrevista en Antena 3 durante el informativo de las 21:00. En esta, ha hablado de muchos de los temas de actualidad, haciendo especial hincapié en la investidura que fracasó. Pero ha habido un detalle que no ha pasado desapercibido. Un simple detalle relativo al 'look' que el líder morado ha lucido durante la entrevista. Suele ser habitual en Iglesias ir con camisas blancas, metidas por dentro de los pantalones y escrupulosamente arremangadas. En algunas ocasiones, como el debate precio a las generales, también optó por vestir así, lo que fue duramente criticado por las redes.

2. Así luchó un hombre cuerpo a cuerpo con un puma para salvar a su perro

Vídeo

“Me mordió el puma. Lo pasé muy mal, pero nunca dudé. Ahora tienen que sanar mis heridas”. Así se muestra Vicente Navarrete, un campesino de 63 años que peleó cuerpo a cuerpo con un puma de gran tamaño hasta que lo mató a puñaladas. Este argentino se encuentra ahora en el Hospital de Valcheta. Puede contar éxito cómo pudo salvar su vida el pasado fin de semana de las garras de un felino.

3. El ataque de Rufián a Bertín Osborne por sus palabras sobre el feminismo

Sobre los casos de violencia machista que aparecen con frecuencia en los medios de comunicación, Osborne ha abogado por un endurecimiento del código penal. Las opiniones de Bertín Osborne al respecto no han pasado desapercibidas para el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, que ha publicado a través de Twitter una retahíla de datos que, a su juicio, desmiente la teoría del artista andaluz. Así las cosas, Rufián ha recordado que son 1.015 las mujeres asesinadas desde que se tienen registros en el año 2003 o la brecha salarial entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo, que asciende al 23%. Al final de la publicación, el parlamentario independentista tira de ironía y afirma que “si Bertín Osborne dice q todo bien, pues todo bien.”

4. La advertencia de Herrera a Iglesias y Sánchez sobre el posible adelanto electoral

Vídeo

Carlos Herrera, que este miércoles ha presentado oficialmente en antena a la popular periodista Pilar García Muñiz, ha aprovechado para opinar sobre la posibilidad de una nueva convocatoria electoral. ¿Habrá elecciones el 10 de noviembre? “Me inclino a que sí, pero no del todo. Las negociaciones entre Sánchez y Podemos están condenadas, malditas, porque Sánchez no puede pretender que no le apoyaran con una vicepresidencia y tres ministerios y que ahora lo hagan sin dar nada a cambio”.

5. Una joven ebria agrede a un hombre en Santander

Vídeo

Las redes sociales han convertido en viral un vídeo en el que se puede ver cómo una joven en evidente estado de embriaguez agrede en varias ocasiones a un hombre en mitad de la calle mientras este intenta tranquilizarla. La escena grabada por un testigo con su teléfono móvil dura un minuto y durante ese tiempo la joven le recrimina en varias ocasiones que haya hablado con una amiga y posteriormente le agarra del cuello, le da una patada a la altura de la ingle y le propina varios manotazos.