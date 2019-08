La advertencia de Herrera a Iglesias y Sánchez sobre el posible adelanto electoral

El tira y afloja entre Unidas Podemos y PSOE para llegar a una coalición de gobierno, puede abocar a España a unas nuevas elecciones si en los próximos días Sánchez no consigue sumar su apoyo para la investidura. El contador está en marcha y de no haber un entendimiento rápido, el próximo 23 de septiembre el Rey podría disolverí ambas Cámaras y convocar otros comicios.

Carlos Herrera, que este miércoles ha presentado oficialmente en antena a la popular periodista Pilar García Muñiz, ha aprovechado para opinar sobre la posibilidad de una nueva convocatoria electoral.

¿Habrá elecciones el 10 de noviembre? “Me inclino a que sí, pero no del todo. Las negociaciones entre Sánchez y Podemos están condenadas, malditas, porque Sánchez no puede pretender que no le apoyaran con una vicepresidencia y tres ministerios y que ahora lo hagan sin dar nada a cambio”.

Un gobierno malo no es mejor que unas elecciones

En su opinión Podemos “tiene razón en reclamar su cuota aparte, pero esa cuota es una condena para la economía española y la estabilidad”.

En cualquier caso, se ha mostrado “convencido” de que si Podemos hubiera dicho que sí cuando le hizo esa oferta, Sánchez “se habría inventado algo para no firmar el acuerdo. No quiere, pero no tiene más remedio, así que a última hora algún tipo de entendimiento tiene que haber”.

Eso sí ha advertido el comunicador, “necesariamente un gobierno malo, no es mejor que unas elecciones, pero es que las elecciones tampoco van a cambiar mucho las cosas”, ha concluido.