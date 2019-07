El huevo que pudo cambiar la historia de España gracias a Cristóbal Colón

“Cosa que aparenta tener mucha dificultad, pero resulta ser fácil al conocer su artificio”. Así define la Real Academia Española la expresión “El huevo de Colón”.

La leyenda del huevo de Colón hace que nos tengamos que desplazar en el tiempo hasta abril de 1493. Esa mañana, la flota de dos carabelas supervivientes en el primer viaje de Cristóbal Colón llegaron a Barcelona desde la isla 'La Española'. Hoy día son dos países, Haití y la República Dominicana.

Los grandes de la corte recibieron a Colón y le obsequiaron con una gran fiesta. Un banquete de bienvenida ofrecido por el cardenal Pedro González de Mendoza.

Durante la comida, uno de los altos cargos desacreditó a Colón. Comentó que, si el almirante no hubiera descubierto el Nuevo Mundo, no habrían faltado hombres de talento y habilidad para realizar la misma hazaña. En ese mismo instante, Colón se levantó y cogió un huevo. Preguntó a los presentes si sabrían hacer que se mantuviera de pie, derecho, y sin ningún apoyo. Nadie lo logró. El navegante cogió el huevo y lo colocó justo en vertical, no sin antes haberle dado un pequeño golpe sobre uno de los extremos con la mesa. “¡Eso es muy fácil!”, le dijeron los que vieron el movimiento. “Sí, pero a nadie se le ha ocurrido hacerlo”, sentenció Colón dejando a todos perplejos.

¿Historia o leyenda?



La anécdota del huevo no deja de ser curiosa, pero podría ser falsa. Algunos dicen que cuando Colón sacó el huevo, también demostró de esta manera la esfericidad de la Tierra. Pero por aquella fecha, todos los sabios del mundo sabían que la Tierra era redonda desde hace más de 2.000 años.

Que la Tierra es esférica siempre lo supieron los marinos que veían cómo las montañas se hundían o surgían del horizonte, según se acercaban o se alejaban de la costa.

Homenaje en Sevilla



En La Cartuja (Sevilla) se levanta ‘Un hombre nuevo’, o así se llama a la escultura de 32 metros conocida popularmente como ‘El huevo de colón’. Es la mayor escultura de bronce que hay en la capital andaluza y además, dentro de un huevo de 45 metros de altura.

Se encuentra en el parque de San Jerónimo. Fue realizada por el escultor ruso Zurab Tsereteli y se inauguró en 1995.

El conjunto representa un gran huevo formado por las velas de las naves del almirante, en cuyo interior, se sitúa una estatua de Cristóbal Colón, el cual sostiene un mapa desenrollado desde una mano a otra, y sobre el cual, se disponen las tres carabelas.