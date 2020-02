El homenaje al Padre José Luis Gago en COPE, entre lo mejor de este miércoles

Vídeo

En el salón de actos del que dispone el Grupo COPE no cabía ni un alfiler. Ni familiares, ni amigos, ni compañeros del Padre José Luis Gago querían perderse la presentación de su biografía 'La voz que aún resuena', en la que según uno de los autores de la obra, Salustiano Mateos Gómara, se ofrecen “pinceladas de su faceta religiosa-sacerdotal, biografía y de su labor en COPE. Alguien podría hacer una biografía científica más profunda y con más fuentes en el futuro”. Y es que efectivamente, el padre de la orden dominica fue uno de los impulsores de esta casa junto a Don Bernardo Herráez. Sin ellos no se explica la COPE actual. El Padre Gago, desde la dirección general de la emisora entre 1981 y 1983, no desaprovechó el tiempo, ya que logró seducir y atraer a las principales estrellas de la radio del momento, como a Luis del Olmo y Encarna Sánchez.

Audio Carlos Herrera ha criticado la distinción que ha realizado Iglesias entre España y Cataluña, y ha sido muy claro: “A ver chaval...”

Carlos Herrera ha querido recordar el puesto que ostenta Pablo Iglesias como vicepresidente del Gobierno de España, tras unas declaraciones en las que hablaba del “daño causado de España a Cataluña”. Para el comunicador, ese mensaje tiene un trasfondo muy definido por “los matices y los detalles en los que se esconde el demonio”. A su vez, Herrera ha criticado con dureza el diferenciar a España de Cataluña, hablando de ello como si de dos realidades distintas se tratase. También ha puesto en duda la utilidad de una mesa de diálogo.

Fernando de Haro visita la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria del Hospital Santa Cristina de Madrid. Contamos las historias de 4 pacientes del centro. Dos en tratamiento por anorexia y otros dos por trastorno de la conducta alimentaria por "atracón". Nos atiende la doctora Belén Unceta, psiquiatra y coordinadora en funciones de la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimenataria. También habalmos con Carmen y Ana pacientes del centro debido a la anorexia y con Noelia y Rubén, que están ahí por los atracones. También descubrimos las historias que hay detrás de Elvira Licencín y Alba Llorente, enfermeras del centro.

La alarma sanitaria por el coronavirus ha provocado que la ciudadanía se lance a adquirir productos sanitarios que les ayuden a evitar el contagio, como las mascarillas. Parece difícil adquirirlas en las farmacias de Madrid. COPE ha acudido a varias farmacias de Madrid para corroborar que la histeria fruto de la aparición de este virus ha provocado su desabastecimiento. Los establecimientos no cuentan con ningún distribuidor o coperativa que se los proporcione. Ni siquiera lo pueden conseguir diréctamente de los laboratorios. Este problema se incrementó cuando se empezó a dar a conocer los casos en China. Por lo visto, hay un número considerado de turistas asiáticos en la capital que las empezaron a comprar cuando saltaron los primeros avisos. Estos las compraban en España para poder mandárselas a familiares o conocidos.

Hace unos días, Jorge Buxadé se convertía en el protagonista de una noticia muy relevante en clave política. Sobre todo, en cuanto a cambios internos dentro un partido que está cogiendo mucha fuerza. Hablamos de Vox. Buxadé pertenece a este partido, es diputado en el Parlamento Europeo desde 2019 y ahora se convierte en vicepresidente de la formación que se encuentra al mando de Santiago Abascal. En COPE.es nos ha contado como está afrontando esta nueva responsabilidad que le viene por delante: “Viví la propuesta con mucha alegría, no exenta de sorpresa porque evidentemente Vox es un gran partido y una gran responsabilidad pero por otro lado muy contento. Detrás contamos con 4 millones de españoles ilusionados y que nos exigen mucho trabajo”. A pesar de ese volumen de responsabilidad, Buxadé está muy contento porque podrá formar parte activa (políticamente hablando) de Vox en España y “siendo muy leales al programa que nos ha llevado al Congreso”, asegura.