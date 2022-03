Giménez Barriocanal: "Ábside Media aspira a ser un grupo con alma, con ideario, que defiende la Libertad"

Fernando Giménez Barriocanal, presidente ejecutivo del Grupo Ábside Media y vicesecretario general para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, ha sido el invitado del desayuno informativo del Foro de la Nueva Comunicación, este jueves 16 de marzo.

En el encuentro, organizado por Nueva Economía Fórum en el Casino Gran Círculo de Madrid, se encontraban entre otras personalidades el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Mons. Luis Argüello; el director de 'ABC' Julián Quirós; y el presidente del Atlético de Madrid Enrique Cerezo; el economista Ramón Tamames; el historiador Alfonso Buyón de Mendoza; la periodista y ex secretaria de Estado de Comunicación Carmen Martínez Castro; el consejero de RTVE Jenaro Castro; el director de Comunicación Estratégica de Telefónica Francisco Álvarez Rojo o el director de Opinión de El Mundo y colaborador de COPE Jorge Bustos que ha glosado la figura de Giménez Barriocanal destacando "su apasionado madridismo".

Tras la presentación, Fernando Giménez Barriocanal comenzaba su intervención destacando que era la primera vez que lo hacía como presidente de Ábside Media, "una plataforma de comunicación que nace para dotar de una estructura común, tanto en lo operativo como en lo editorial, a COPE, CADENA100, TRECE, MEGASTAR Y ROCK FM. Estos medios comparten un fin y un ideario, están ligados a la Iglesia (no pasa nada, eh), y, ahora, van de la mano juntos hacia un futuro en el que la transformación digital es obligatoria y la sinergia entre ellas es lo más práctico. Es una plataforma abierta a otros proyectos que se irán integrando como lo ha hecho la revista Ecclesia", y se preguntaba "¿cuál es la novedad de esto? Que en el nuevo contexto, los medios de comunicación fabricamos contenidos para llegar al mayor número posible de oyentes, espectadores, usuarios y para contribuir a nuestro fin, a nuestra misión y a los valores de nuestros accionistas".

Ábside Media, un grupo que depende de su ideario

Señalaba el presidente del Grupo que "Ábside Media no es un medio independiente, dependemos de nuestro ideario y de nuestra forma de entender la sociedad", con 6.400.000 millones de oyentes diarios en la radio convencional y musical, 15.000.000 de usuarios únicos en las webs, y 4.000.000 de personas que pasan cada día por la televisión, "una familia de casi 1.000 trabajadores, una empresa que aspira a influir en la sociedad"

Barriocanal destacaba que "vivimos en un mundo apasionante. Después de una pandemia, de un confinamiento vivimos en una sociedad muy diferente, con cierta desorientación, los viejos paradigmas se han puesto en cuestión, ya no valen. Estamos en un momento de cambio de época y no sabemos muy bien hacia dónde vamos. Los viejos consensos políticos se van rompiendo y se pone en cuestión valores construidos durante mucho tiempo. Aspiramos a ser un grupo con alma, con ideario, en Ábside Media tenemos las ideas claras y las defendemos con argumentos, proponemos ideas, no las imponemos".

Para llevar a cabo esa labor informativa, subrayaba Fernando Giménez Barriocanal, en el grupo "nos basamos en cinco pilares: la defensa de la vida, una vida con dignidad en la que los derechos de todas las personas estén por delante, sobre todo los de los más descartados (inmigrantes, mayores, enfermos, los no nacidos...). Defendemos la Libertad con mayúsculas, la libertad de poder elegir, la libertad de educación, dónde podamos defender nuestras ideas sin que me tachen de intolerante, solo defender mi discurso frente a otras ideas".

"Lo importante para el futuro es ser relevantes"

¿Por qué unir TRECE a COPE y al resto de radios musicales? El presidente de Ábside ha explicado que era el momento, "venimos de una realidad con una radio muy bien posicionada, con una televisión que ha sobrevivido y que aspira a estar posicionada, impulsada por el accionista y lo que hemos hecho ha sido juntarlas para que el niño pequeño, la televisión, saliera al mercado con una garantía. Creo que en un momento de gravísima crisis económica cuando la facturación cayó en 2020, el 30% conseguir que Ábside Media se presente con números positivos es un gran logro, pero seguimos estando facturando por niveles en torno al 14% por debajo de lo que estábamos haciendo".

El objetivo es seguir creciendo, lo que no implica aspiraciones como salir a Bolsa, "somos una empresa pequeña, con rostros, con accionistas concretos, no lo descarto, pero no hay idea de salir a Bolsa".

Para el presidente de Ábside Media, el oyente, el telespectador son lo fundamental antes que pensar en si vamos hacia un formato u otro, si la radio se escuchará en el transistor o en el móvil. "Lo importante para el futuro es ser relevantes. Todos podemos ir a Twitter, poner un podcast, poner la radio... Lo importante es ser relevante, es hablar de lo que demandan los oyentes. Podemos hacer muchas cosas. La radio se integra perfectamente en los podcast", respondía a la pregunta sobre qué papel van a jugar en el futuro de COPE, los podcast, "hay que dejar de pensar en soportes sino pensar en usuarios".

Descartando que COPE y sus comunicadores estén más cerca de Vox que de Podemos, "estamos cerca de la Teología del Cuerpo de Juan Pablo II y cerca de reconocer la verdadera dignidad de cada persona humana que nace con la condición de hijo de Dios, respetando sus condiciones y pensamiento político. No me tengo que posicionar en un sitio y otro", ha subrayado el respeto que tiene por "las opiniones de los comunicadores de la casa. La opinión oficial de la casa es lo que se llama Línea Editorial que se pone tres veces al día. Los comunicadores tienen una gran libertad".

Respecto a TRECE TV, "estoy muy orgulloso de TRECE y que cada día 130.000 personas puedan ver la Misa, es un gran valor, la gente lo agradece mucho. Pero somos realistas, somos pequeñitos y no podemos construir cosas que no, tenemos buenos amigos con los que hacemos cosas, pero somos un medio de comunicación que se basa en al información, con un entretenimiento que a la gente le gusta y en la programación religiosa". Tras mostrar su deseo de que la tarta publicitaria se abra, "pero no queremos competir con los grandes".

"A Carlos Herrera habrá que echarlo dentro de 15 años"

Entre las preguntas de los asistentes al desayuno informativo, más de una iba destinada a conocer el futuro de COPE cuando Carlos Herrera decida retirarse: "el capitán del equipo de la actual COPE es Carlos Herrera que es la última gran estrella de la radio y con ello hemos hecho una imagen de marca, y estamos construyendo un sonido".

Barriocanal ha hecho un símil futbolístico recordando que el año que se fue Cristiano Ronaldo del Real Madrid, al club le costó retomar la senda del éxito. Pero en COPE, ha asegurado "no estamos en esa fase, estamos en la fase de seguir trabajando. Cuando hay proyecto hay ilusión. A Carlos Herrera habrá que echarlo dentro de 15 años" ha afirmado Fernando Giménez Barriocanal que se ha negado a hablar mal del EGM, "es el método que hay de medición y lo que tenemos que hacer es intentar mejorarlo y se está haciendo".

"La Iglesia lleva investigando los casos de pederastia desde 2010"

El presidente de Ábside Media ha respondido también a preguntas relacionadas con la Conferencia Episcopal Española, en su cargo de vicesecretario general de Asuntos Económicos de la CEE. "¿Temen que cuando termine la investigación de los casos de pederastia, las indemnizaciones lleven a la Iglesia a la bancarrota?" "Desde 2010 la Iglesia lleva investigando, hay 250 oficinas en las congregaciones religiosas en las que se atiende a la gente para informarse, pedir ayuda o denunciar y eso se está haciendo desde hace mucho tiempo. La Conferencia Episcopal Española ha encargado una auditoría sobre todo este proceso, sin cortapisas, se investigara durante los años que hagan falta, todo se está haciendo con el mayor respeto al honor y la intimidad de las víctimas. Cuando tengamos todos esos estudios, hablaremos y hablaremos con datos y nos enfrentaremos a lo que hay. Y la Iglesia tendrá que reparar. Cuando llegue el momento acometeremos las responsabilidades que correspondan, no tengan ninguna duda".

Sobre la financiación de la Iglesia con la X de la declaración de la Renta, "la asignación tributaria es un mecanismo de financiación libre y democrática. A mí no me preguntan qué se hace con mis impuestos, se financian muchas cosas que a mí me horrorizan, pero con la Iglesia no pasa. Es un sistema libre y democrático, un buen sistema de colaboración como habla la Constitución española" ha respondido Giménez Barriocanal, vicesecretario general para Asuntos Económicos de la CEE.