La fecha en la que Carballo pone a España en el peor escenario, entre lo más leído de este lunes

El director adjunto del Departamento de Urgencias del Hospital Ramón y Cajal en Madrid ha advertido de una situación que ya sufren algunos países vecinos.

El reconocido facultativo César Carballo ha trasladado en COPE un mensaje que ya repiten numerosos expertos. Una problemática sobre la evolución del virus que ya está afectando a otros países, como por ejemplo Reino Unido. Es la denominada variante 'delta' que poco a poco va ganando presencia en nuestro país. De hecho, ha asegurado que "será predominante en España de dos a seis semanas".

Comenzamos la última semana de junio, estamos a punto de llegar al ecuador del año.

Y lo hacemos sin perder de vista al covid porque la incidencia sigue subiendo y también los contagios...lo han hecho este fin de semana en todas las CC. AA. Hay muchos factores que invitan a la relajación, es verdad que la situación ha mejorado muchísimo respecto a abril que es cuando tuvimos el último pico de contagio. Ha llegado además el verano, nos hemos quitado la mascarilla al aire libre.

El pasado viernes, Risto Mejide corroboró la llegada de 'Todo es verdad' el próximo martes y aprovechó para lanzar la promo en 'Todo es mentira'. Tal y como aseguró el presentador, el espacio dará mucho qué hablar desde el principio: "Traigo una noticia que ya ha corrido por los medios pero no la he podido confirmar hasta hoy, que he recibido la luz verde de la cadena. En muy poco tiempo, esta casa, va a estrenar un nuevo formato que se va a llamar 'Todo es verdad'".





Hace unas semanas, Mamen Mendizábal informó a través de sus redes sociales de que había acordado un punto y final a su etapa en 'Más vale tarde'. La periodista, tras 9 años presentando y dirigiendo el espacio de laSexta, se ha decantado por pasar página para poder enfrentarse a nuevos retos profesionales. Por el momento, solo se sabe que su futuro trabajo será en la misma cadena.

Sigue aumentando el número de positivos de covid-19 vinculados a los viajes a Mallorca y Menorca, que este lunes ascienden ya a un millar. Decenas de jóvenes permanecen en hoteles medicalizados donde están bajo vigilancia a la espera de conocer los resultados de las pruebas.