El escarnio a Marta López tras revelar a qué partido vota, entre lo más leído de este lunes

La política ha vuelto a ser protagonista este fin de semana en ‘Sábado Deluxe’ cuando el colaborador Kiko Matamoros y el presentador Jorge Javier Vázquez han ridiculizado a la tertuliana Marta López después de que revelara a qué partido político entrega su voto. Un programa en el que cada semana invitados como Masiel, Belén Esteban o Agatha Ruiz de la Prada han tenido que lidiar con los comentarios y discusiones de los habituales de ‘Sálvame’ en temas políticos como el chalé de Pablo Iglesias en Galapagar o la gestión de Pedro Sánchez frente el coronavirus.

Audio

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE' ha comenzado el programa de este lunes, 28 de septiembre, analizando los principales asuntos que marcaron la pasada semana: "En esta semana se ha hecho evidente que la banda que okupa el Gobierno de España está dispuesta a triturar el país por complacer a aquellas que les han permitido estar allí. El principal objetivo es conseguir los Presupuestos que permitan al Gobierno otros tres años más y esperar a que en marzo llegue la vacuna y las ayudas de Europa para poder seguir con nuestros asuntos".

El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha considerado que tras esta iniciativa ha llamado a este acto una performance en la que se encontraría inmersa la formación de Abascal. "¿Has visto la performance de las banderitas en el telediario? Pues resulta que la "asociación" promotora es un chiringuito de Vox como un piano que no te han contado. Pregúntate por qué". Así se manifestaba Pablo Echenique en un tweet que acumula casi 5.000 retweets y 6.000 'likes'. Asimismo, en la red social de la Asociación que ha organizado este homenaje se pueden ver varios vídeos, que han colgado esos usuarios, en el que se ve a un grupo de personas colocando los banderines poco antes de que amaneciera.

Luis Figo, uno de los jugadores más importantes de la historia reciente de este deporte y que ha militado en equipos como el Real Madrid o el Barcelona, ha querido compartir con todos sus seguidores el homenaje que se ha celebrado este domingo en Madrid para recordar a las más de 53.000 personas que han fallecido en nuestro país por culpa de la covid-19.

Audio

La Comunidad de Madrid y el ministerio de Sanidad no se ponen de acuerdo en la gestión de la pandemia. Para Illa y su equipo, es necesario el confinamiento de la ciudad. Mientras, Ayuso se escuda indicando que esto provocaría la ruina económica. Tal es la situación, que incluso se han llegado a solapar ruedas de prensa sospechosamente en las mismas franjas horarias. Una falta de acuerdo que preocupa a la sociedad en general y a los madrileños en particular. De momento, no hay punto en común. Intentan acercar posturas.