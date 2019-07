Encarna en estado puro contra la marginación de la periferia sevillana: “Juegan con el miedo de sus vecinos"

El Vacie es un asentamiento chabolista situado en la zona norte de Sevilla, junto al Cementerio de San Fernando. Algunos ránkings lo sitúan como el asentamiento chabolista más antiguo de Europa, cuyos inicios se remontan a comienzos de la década de los años treinta. Más de medio millar de familias se alojan en esta zona, marcada por los problemas de salubridad y presencia de ratas.

Un ejemplo más de que dos Sevillas cohabitaban también en aquel mágico 1992: el entorno de la Expo y los barrios periféricos. Hasta este lugar se desplazó la periodista del equipo de 'Directamente Encarna', Peña Navarro, para conocer las entrañas de El Vacie. Durante la emisión, Encarna Sánchez aseguraba conocer de primera mano la realidad del asentamiento, al haberlo recorrido en su visita hacía unas semanas a la Expo: “Es un barrio que no tiene agua ni luz, al menos de manera oficial, porque muchos se enganchan ilegalemente al sistema eléctrico.”

La célebre locutora mantuvo una conversación con uno de los vecinos: “Encarna, aquí no hay colegios, los niños están marginados. Vivimos unos cien vecinos para tan solo 35 viviendas. Estamos a 500 metros de la Expo pero estamos aislados. Se han gastado un montón de millones en la exposición y nosotros no tenemos ni agua. Tenemos que ir a un grifo de la calle donde también van a lavar la ropa las mujeres. ¡Pero qué vamos a hacerle!”

Esta última afirmación del vecino indignó a la periodista: “¿¡Cómo que qué vamos a hacerle?! ¡Exigirles a los políticos que lo hagan, que para algo pagan ustedes impuestos, ¿no? No hay que tener miedo. Para eso están cobrando un sueldo, para resolver los problemas de la gente.”

Unas palabras a las que respondió el residente del asentamiento chabolista: “Si ya nos hemos reunido con el Ayuntamiento. Nos prometieron que iban a arreglarlo, y no ha sido así.” La indignación invadía a Encarna por segundos: “¡De eso se aprovechan esta gente amigo, del miedo de los pobres que no tienen dinero! La ignorancia es grande, y por eso a los políticos no les interesa impartir cultura. La ignorancia es el mal de una persona. ¡Es peor que el cáncer!”

La directora de 'Directamente Encarna' concluyó la conversación con un dato demoledor: “El encargado de inflar los globos del espectáculo del lago de la Expo cobra al mes medio millón de pesetas.” Una cifra que a la que respondió el humilde vecino de El Vacie de manera irónica, pero triste: “A ver si me da una parte a mí y así no tengo que buscar chatarra por la tarde.”