La "donación" de Almodóvar que ha decepcionado, entre lo más leído de este miércoles

1. La "donación" que ha hecho Pedro Almodóvar a la lucha por el coronavirus y que ha decepcionado a muchos

Emilio Flores

La expansión de la pandemia del coronavirus ha pillado a Pedro Almodóvar al final del largo periplo promocional de "Dolor y Gloria", la cinta con la que obtuvo una nueva nominación al Oscar a la mejor película internacional. Antonio Banderas, su protagonista, también consiguió la candidatura a mejor actor protagonista por dar vida al cineasta en una historia donde hay partes reales y otras sacadas de su desbordante imaginación.

El manchego ha querido trasladar a la opinión pública cómo está viviendo estos días de aislamiento. En un artículo a modo de columna publicado en ElDiario.es, Almodóvar reconoce que no lo está pasando precisamente bien. "He dejado de mirar el reloj, solo lo consulto para saber cuántos pasos he caminado por el largo pasillo lateral de mi casa, el pasillo en que Julieta Serrano le reprochaba a Antonio Banderas que no había sido un buen hijo, refiriéndose a mí", señala en el artículo.

2. La dura carta de un pequeño constructor de Madrid a la que Sánchez no sabrá responder

Vídeo

Un pequeño empresario de la construcción de Madrid, con 25 trabajadores a su cargo, ha remitido una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a través de COPE en la que le expone la difícil situación de su negocio y le reprocha la "falta de previsión" del Ejecutivo en la crisis del coronavirus.

Se trata de un reconocido arquitecto que quiere mantener el anonimato por tratarse de una persona "conocida y de prestigio".

3. Las redes promueven una cacerolada contra Sánchez y el Gobierno por su gestión de la crisis del coronavirus

J.M. Cuadrado / EFE

Lo que empezó como una mera convocatoria en las redes sociales se ha acabado convirtiendo en una costumbre repetida un día tras otro en España durante el confinamiento por el coronavirus. Esto es aplicable a los aplausos en honor al trabajo del personal sanitario, que tienen lugar todos los días a las 20 horas. Aunque también podría empezar a decirse lo mismo de las caceroladas.

Con un fin polémico y no unitario, estas se suelen convocar a las 21 horas. La primera de ellas se convocó en contra de Felipe VI, para boicotear el discurso que el Rey pronunció hace unos días a raíz de la crisis motivada por la pandemia. También hubo otra dedicada a Pablo Iglesias, en idénticos términos de crítica y descontento por su gestión, a la par que por saltarse la cuarentena. En el caso que nos ocupa ahora, la cacerolada va 'dedicada' al Gobierno en su conjunto.

4. Iker Jiménez responde a las preguntas incómodas del coronavirus: "Los que hablan de gripe son unos idiotas"

Vídeo

"¡Anda bichito, dinos quién eres!", así era como Iker Jiménez comenzaba un vídeo en Youtube donde quería dar respuestas, o simplemente formular las preguntas que está dejando el coronavirus y para las que casi nadie tiene respuesta, ya bien por falta de previsión o por mala práctica en la comunicación.

Esa frase, la del bichito, explicaba Iker que pertenecía a una caricatura de un medio de 1918 sobre la Gripe Española, una pandemia que se llevó la vida de miles de personas, y que parece que con el coronavirus, se han vuelto a cometer los mismos errorez: "Es muy curioso observar la prensa de la época. Nadie le daba importancia, se reían de la enfermedad. Le gente decía que estaban perfectamente preparados. Murieron miles de personas en una franja de tiempo mucho más larga de la que estamos viviendo ahora. A mí lo que me interesa es que veáis como la prensa pasó por las mismas fases que hemos estado viviendo ahora. No hemos aprendido nada", comenzaba sentenciando el periodista después de ser una de las caras visibles de quienes informaron primero de la gravedad del asunto.

5. Críticas a Ana Pastor después de ocultar en su programa el 8M en unas gráficas del coronavirus

Vídeo

Todavía hay muchos grupos que siguen a vueltas con el papel que tuvieron todas las manifestaciones a lo largo de todo el territorio nacional en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el pasado 8 de marzo.

Muchas son las corrientes que condenan que esos actos no se suspendieran con todo los avisos sanitarios que se estaban dando durante esos días y más viendo como en Italia ya vivían una situación de lo más complicada. Estas críticas no han hecho nada más que aumentar a lo largo del paso de los días después de que las grandes representantes políticas presentes en la manifestación por anunciaran a lo largo de los días que daban positivo por contagio de coronavirus. Irene Montero, Carmen Calvo, Carolina Darias, o Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, dieron positivo días después de asistir a esta manifestación en Madrid, lo que ha provocado que se le eche más leña al fuego.

