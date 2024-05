Jairo dispara al Efesé en la lucha por la permanencia

Tendrá la plantilla del FC Cartagena el día libre. Se lo han pedido al míster y Calero no podía negarse, porque el paso dado por los albinegros con la victoria ante el Alcorcón es de los que acercan la permanencia. No quiere darla por hecho, pero el gol de Jairo ha dejado un regusto a salvación en un encuentro que pasará a la historia por muchas cosas, aunque no sea por el juego.

Una batalla tremenda y tensa entre dos equipos que querían lo mismo y lo intentaron con sus armas. De hecho, el choque terminaba con un tiro al palo del Alcorcón que seguirá en la zona de descenso una semana más.El gol del tinerfeño confirma que el Cartagena es el mejor equipo de la segunda vuelta. 33 puntos y quedan cuatro jornadas. Han ganado 10 partidos de 17 en esta segunda vuelta. Un dato casi increíble y están muy cerca de superar el récord de puntos personal de puntos en un tramo del campeonato. Calero no quiere fiestas ni que se dé por hecha la permanencia, pero en el césped hubo fiesta, piña y una comunión enorme con los aficionados. Ahora llevan tres triunfos consecutivos ante el Oviedo, Levante y Alcorcón.

Calero quédate

La afición al unísono le ha pedido al técnico que se quede. El madrileño ha llorado sobre el césped, pero quiere que se comparta el protagonismo de un momento precioso después de tanto sufrimiento remontar desde los 15 puntos que tenían al término de la primera vuelta, hasta tener los 48 actuales. Lo han hecho todos juntos, pero esta etapa se recordará como el milagro Calero.

Tendrán que recibir el domingo próximo al Tenerife, visitar al Eibar, ser anfitrión ante el Huesca y cerrarán la Liga en Barcelona ante un Español que lucha por el ascenso. Pero en eso pensarán el lunes, porque la plantila debe celebrar el paso gigante que han dado. Las derrotas del propio Alcorcón, Mirandés, Villarreal B y Huesca han contribuido a allanar el camino.