La "donación" que ha hecho Pedro Almodóvar a la lucha por el coronavirus y que ha decepcionado a muchos

La expansión de la pandemia del coronavirus ha pillado a Pedro Almodóvar al final del largo periplo promocional de "Dolor y Gloria", la cinta con la que obtuvo una nueva nominación al Oscar a la mejor película internacional. Antonio Banderas, su protagonista, también consiguió la candidatura a mejor actor protagonista por dar vida al cineasta en una historia donde hay partes reales y otras sacadas de su desbordante imaginación.

El manchego ha querido trasladar a la opinión pública cómo está viviendo estos días de aislamiento. En un artículo a modo de columna publicado en ElDiario.es, Almodóvar reconoce que no lo está pasando precisamente bien. "He dejado de mirar el reloj, solo lo consulto para saber cuántos pasos he caminado por el largo pasillo lateral de mi casa, el pasillo en que Julieta Serrano le reprochaba a Antonio Banderas que no había sido un buen hijo, refiriéndose a mí", señala en el artículo.

El director reconoce que no se siente lo "suficientemente animado" como para escribir su nueva película y que la realidad ahora mismo "es más fácil entenderla como una ficción fantástica que como parte de un relato realista". El cineasta mata el tiempo viendo películas o la televisión. Una noticia que le ha dejado devastado estos días es la muerte de Lucía Bosé. "Lucía me fascinaba como actriz y como persona", confiesa. Por último, Almodóvar admite también que "no piensa en la muerte ni en los muertos".

El excelso artículo se convirtió este martes en trending topic. Eso llevó a que muchos usuarios de redes sociales creyeran que el manchego era lo más comentado por una donación para la lucha contra el coronavirus. Algunos de ellos mostraron su decepción al ver que no era así: "Pensaba que Pedro Almodóvar era TT porque había hecho una donación millonaria y resulta que lo es porque ha escrito un artículo por el que seguramente cobre", señalaba un usuario.

Pensaba que Pedro Almodóvar era TT porque había hecho una donación millonaria y resulta que lo es porque ha escrito un artículo por el que seguramente cobre. — Rimbaud⚖️ (@rimbaudarth) March 31, 2020

Mientras, aprovechaban para comparar esta 'donación' con la de Amancio Ortega, un personaje muy insultado por la izquierda pero que ya ha destinado 63 millones de euros a material sanitario contra el coronavirus.

Otros también han criticado que en su artículo no haya ni una sola mención a la gestión del gobierno ante esta crisis pero sí utilizara unas líneas para denostar a Donald Trump. "Trump ya se encarga de que lo que estamos padeciendo suene a película de terror de los años 50 llamándole al virus "el virus chino". Trump, otra de las grandes enfermedades de nuestro tiempo", señala.

BARDEM Y PENÉLOPE CRUZ SÍ DONARON

Dos de los actores fetiches de Pedro Almodóvar, Javier Bardem y Penélope Cruz, sí fueron noticia por aportar su granito de arena a la causa. La pareja ha donado 100.000 guantes y 20.000 mascarillas al hospital madrileño La Paz, con la ayuda logística del grupo Inditex, según anunció la actriz a través de su cuenta de Instagram. La actriz ha puesto el post por duplicado, uno con el texto en castellano y otro en inglés.