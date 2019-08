Dar clases de spinning con marchas de Semana Santa, entre las historias más sorprendentes de 'La Tarde'

Fernando de Haro y Pilar Cisneros han culminado un año espectacular en su estreno como directores de 'La Tarde' de COPE, rozando los 500.000 oyentes diarios, según el último Estudio General de Medios (EGM). Una temporada donde ha dado tiempo a entretenernos, aprender, sonreír, cemocionarnos y, por supuesto, sorprendernos con historias increíbles.

Una de ellas es la de José Manuel, un profesional que reside habitualmente en Getafe. Por motivos de trabajo pasa poco tiempo en la que es su vivienda y, en consecuencia consume muy poca luz. A raíz de esto, la Agencia Tributaria decidió ir contra él y exigirle que devolviese todo lo que se había deducido por vivienda habitual y el pago de una multa. Un total de 8.000 euros que, José Manuel, se negó a pagar.

Esto ocurrió hace tres años. “Miraba a mi alrededor y aquello era mi casa”, recuerda José Manuel. Hacienda ha estado todos estos años usando sus recibos de la luz para fiscalizar sus deducciones por vivienda habitual. Al consumir, unos 30-40 euros al mes, por debajo de lo que la Agencia Tributaria considera la media (no llegaron a aportar datos), dieron por hecho que José Manuel no vivía donde decía y le pedían la devolución de las deducciones y el pago de la multa.

Tras una larga batalla legal, José Manuel lleva ya dos victorias en los tribunales, ha conseguido las disculpas de la Agencia Tributaria por las molestias causadas y ya le han devuelto las deducciones de 2013 y 2014 tras acreditar con muchos documentos (algunos de la propia Agencia Tributaria) que su vivienda era la de Getafe.

José Manuel lo tenía claro desde el principio: “el consumo no acredita quién vive”. Su caso ya ha sentado jurisprudencia.“No pagamos a una administracion para que haga lo que le venga en gana y que posteriormente la justicia nos dé la razón”, ha sentenciado.

Imposible no dejarnos con la boca abierta la historia de un grupo de amigos que se reunió, como cada jueves, para comer en la taberna Eguzki, en la localidad vizcaína de Bermeo. La cuenta rondó los doce euros por las bebidas. Lo curioso vino después, cuando además de cobrarles lo consumido, se encontraron con el siguiente suplemento en el ticket: "10 euros por tocar los cojones". Así figura en la cuenta que se ha hecho viral en las redes sociales.

Pero tiene una explicación. Se trataba de una broma ideada por la camarera del bar, Anka. Y es que se tratan de clientes con los que hay confianza. El afectado por la factura pagó la 'multa' sin rechistar y reconoce que seguirá yendo a este bar "aún a riesgo de encontrarse con este tipo de suplementos".

El dueño de la taberna, Fernando, explicó en ‘La Tarde’ que el suplemento se le impuso a uno de los clientes, al ser muy escandaloso a la hora de hablar: “Siempre le estamos vacilando con ese tema, y se nos ocurrió ponerle esos diez euros de más. Yo creo que a la larga sale barato”, afirma entre risas

Fernando ha asegurado que no será un plus habitual, “ya que de lo contrario dejaría de tener gracias. La broma la ha encajado bien. De hecho fue el primero que empezó a sacar fotos como un niño pequeño y lo ha mandado a todo el mundo. Yo creo que después de esto seguirá comportándose igual, no creo que haya aprendido la lección.” Y aunque Anka está un poco agobiada por la llamada de los medios de comunicación para ahondar en esta anécdota, lo cierto es que Fernando reconoce que le ha venido muy bien para promocionar su taberna, Eguzki.

Parece que la Justicia ya no puede sorprendernos más en España. Sin embargo, nunca dejará de hacerlo. Y sino, habría que recordar el día que conocimos que la presencia de un emoticono que ponemos en un mensaje de Whassap puede modificar la sentencia de un juicio. Puede ser una prueba determinante en un proceso judicial. Algo completamente inédito. Precisamente, impartió una ponencia sobre esta cuestión la profesora e investigadora de Derecho Procesal de la Universidad de Santiago de Compostela, Ana Rodríguez Álvarez, que detallo en ‘La Tarde’ que “ya existen sentencias reales de nuestros tribunales que interpretan los mensajes que comparte la gente en las redes sociales o en Whassap y, en ellos, el emoji puede ser determinante.”

De hecho, hay un caso en Barcelona del año 2015, en el que un mensaje de texto se hacía referencia a una amenaza: “Ya verás tu cuando salgamos de aquí”. Un mensaje de Whassap que iba acompañado de un dedo pulgar hacia arriba, lo que permitió la absolución de esa persona, por interpretarse como una broma.

También en 2016 fue condenado en Francia un varón a tres meses de prisión por enviar a su mujer el emoji de una pistola: “Son situaciones que se resuelven dependiendo de la legislación de cada país o del contexto. La sentencia también lo razona.” Otro de los problemas a los que se enfrenta la justicia es a la ambigüedad de ciertos emoticonos: “La justicia digital es muy complicada, aunque cada vez es más útil para resolver más número de casos.”

Pero sin duda, una de las historias más sorprendentes de esta temporada en 'La Tarde' es la de Lorenzo Sayago, un monitor de spinning en el gimnasio sevillano ‘Century Fitness’. En la capital hispalense, se hizo célebre su técnica a la hora de dirigir las clases, ya que emplea marchas de Semana Santa. Marchas que además van acompañadas de imágenes de las procesiones sevillanas. La mayoría de los alumnos son devotos tanto del spinning como de la Semana de Pasión.

Sayago, que pasó por los micrófonos de ‘La Tarde’, explicó que “unir sus dos pasiones no le resulta complicado.” Se le ocurrió en un momento en el que veía cómo procesionaba un paso de Semana Santa, tomando especial atención en el ritmo de la música: “Vi que era compatible, y se podía hacer un buen entrenamiento.”

Eso sí, ha matizado que no vale cualquier marcha de Semana Santa: “Hay que tener atino a la hora de buscarlas. En clase tengo dos costaleros, que les sirve de mucho el spinning para fortalecer las piernas”

Y es que hay que tener en cuenta que cargar con un paso es tarea sumamente complicada, que requiere muchos ensayos y buena condición física: “Si no estás preparado, puedes tener problemas graves. Con una correcta preparación, cargar el paso es más seguro y mejor. Se disfruta más.”