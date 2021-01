1. 'El Hormiguero' despide a uno de sus colaboradores históricos tras una década con Pablo Motos

'El Hormiguero', el mítico programa presentado por Pablo Motos en Antena 3, conoció la marcha de uno de sus colaboradores más importantes. La noticia se ha hecho oficial a través de la cuenta de twitter personal del propio colaborador, que llevaba más de 14 años trabajando junto a Motos y al resto del equipo del programa.

Se trata de Jandro, el conocido artista que durante más de una década ha mezclado humor y magia en el plató de uno de los programas más conocidos de nuestra televisión. El humorista lo ha comunicado en sus redes sociales con vídeo en el que ha pronunciado el siguiente mensaje: "Espero que estéis bien dentro de lo que cabe. Quería haceros un pequeño anuncio y es que, tras más de 14 años, ya no voy a seguir en 'El Hormiguero'. Me gustaría daros las gracias por acompañarme en este viaje tan emocionante y loco. Ha sido alucinante y nunca en mi vida me imaginé que me iba a pasar esto".

2. El corte del sustituto de Mónica López en TVE a Carmen Calvo tras justificar la pegatina del Gobierno

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, fue protagonista en el programa de TVE, 'La Hora de La 1', el magazine matinal presentado a diario por Mónica López. En esta ocasión, la presentadora fue sustituida por su compañero Igor Gómez, que se ha convertido en protagonista indirecto por una interrupción que ha tenido que hacer a la política socialista.

El asunto en cuestión que estaban tratando era relacionado con las críticas al Gobierno por colocar una enorme pegatina del Gobierno de España en la caja de las primeras vacunas de Pfizer que llegaron a nuestro país el pasado sábado. En cuestión, ningún país de la Unión Europea ha imitado al Ejecutivo de Sánchez e Iglesias, y por ello el Partido Popular le ha acusado de hacer "propaganda" con algo tan importante como es la vacuna contra la covid-19 que desde el pasado domingo se está distribuyendo por muchas residencias de mayores en las diversas comunidades autónomas.

En este, y después de la pregunta de Igor Gómez sobre las críticas de Pablo Casado, Carmen Calvo comenzaba un discurso que el propio presentador ha tenido que parar. Después de más de 2 minutos centrada en la crítica al partido de la Calle Génova, el presentador se ha visto obligado a intervenir para que la entrevista tomase un nuevo rumbo: "Señora Calvo, hay muchas noticias que son actualidad. Me consta que enseguida tiene que marcharse y sí le pediría preguntar por otros temas, algunas respuestas más concisas".

3. El corte de Ana Rosa Quintana a Jesús Calleja tras vender su entrevista con Salvador Illa

Ana Rosa Quintana, presentadora y directora de 'El Programa de Ana Rosa' en Telecinco, tuvo la oportunidad de entrevistar a Jesús Calleja, presentador de 'Planeta Calleja', horas antes de su entrevista con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y con el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, para conocer más detalles sobre el contenido que la audiencia de Mediaset podría ver horas después.

En este sentido, Calleja se mostró muy feliz por haber podido entrevistar a los dos ministros de Sánchez para hablar sobre el estado presente y futuro de la pandemia en nuestro país, después de que hace unas semanas tuviera la oportunidad de pasar unos días con el director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, otro de los hombres más buscados por los periodistas en los últimos meses.

Tras charlas varios minutos, Jesús Calleja reiteró que era muy recomendable que la audiencia escuchase a Salvador Illa en 'Planeta Calleja', unas palabras que provocaron que Ana Rosa Quintana saltase para mandar un mensaje a Salvador Illa y también al propio aventurero: "Tú tienes más suerte que yo. Le llevo llamando desde hace ocho meses y a este programa no viene. Claro, no me extraña. Un político debe ir a los sitios que le aplauden y también a los que le hacen una crítica".