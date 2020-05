La condición del PP para apoyar las medidas del Gobierno, y otras cuatro noticias

"Tres veces hemos votado sí a la prórroga del Estado de alarma porque creemos que para la cuestión sanitaria tenemos que estar al lado del Gobierno, pero no podemos basar todo el desconfinamiento en la existencia del estado de alarma". Así lo ha señalado Teodoro García Egea, secretario general del Partido Popular, en una entrevista en 'El Cascabel' de TRECE con Antonio Jiménez. "El Gobierno ha perdido nuestra confianza, teníamos claro que íbamos a retirarle el apoyo, así se lo dijimos en público y privado porque necesitábamos avanzar hacia un modelo que no basase el poder absoluto en una persona que ha demostrado su incapacidad", ha asegurado sobre si se han planteado votar "no" a la prórroga del estado de alarma.

Vídeo

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, asegura que la región cumple los requisitos del Ministerio de Sanidad para pasar a la fase 1 de la desescalada el 11 de mayo.

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado. EFE/Chema Moya/Archivo

Ana Cabanillas, editora del medio 'La política online', ha analizado en 'El Cascabel' las condiciones de Ciudadanos para apoyar al Gobierno en la prórroga del estado de alarma, las bajas y el desgaste del partido; y la posición de Podemos y nacionalistas ante el acuerdo PSOE-Ciudadanos.

Vídeo

Emilio Olivares, director de la revista Car, ha analizado en 'El Cascabel' de TRECE la situación complicada que vive un sector del automóvil que pide rectificaciones al Gobierno en cuanto a las medidas adoptadas para este. “Para comprar tiene que haber alegría. El Plan Renove animó a la gente a comprar y el Estado no se da cuenta de que si invierte en él contribuye a que haya movimiento y reciba más dinero. El sector del automóvil es fundamental".

Vídeo

El jugador del Cádiz Fali ha atendido a los micrófonos de El Partidazo de COPE el mismo día en el que el jugador ha decidido no someterse a los test del coronavirus. "Soy un jugador de principios y no pienso jugar al fútbol. Si el Cádiz me ingresa un euro en la cuenta, se lo devuelvo", ha asegurado el futbolista.