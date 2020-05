García Egea, en TRECE: "Si el Gobierno acierta por una vez, le apoyaremos en sus medidas"

"Tres veces hemos votado sí a la prórroga del Estado de alarma porque creemos que para la cuestión sanitaria tenemos que estar al lado del Gobierno, pero no podemos basar todo el desconfinamiento en la existencia del estado de alarma". Así lo ha señalado Teodoro García Egea, secretario general del Partido Popular, en una entrevista en 'El Cascabel' de TRECE con Antonio Jiménez. "El Gobierno ha perdido nuestra confianza, teníamos claro que íbamos a retirarle el apoyo, así se lo dijimos en público y privado porque necesitábamos avanzar hacia un modelo que no basase el poder absoluto en una persona que ha demostrado su incapacidad", ha asegurado sobre si se han planteado votar "no" a la prórroga del estado de alarma.

En cuanto a las condiciones que el Partido Popular exigía a Pedro Sánchez, García Egea explica que "pedíamos que las comunidades autónomas participaran porque han acertado hasta ahora en esta crisis". Además, sobre el trabajo del Ejecutivo, ha señalado que "el Gobierno solo ha llegado a tiempo al 8M, al resto ha llegado siempre tarde. Aunque a muchos nos gustaría que ocurriera un plebiscito para que el señor Sánchez dejase paso y hubiese otro Gobierno, tenemos la peor crisis sanitaria y se avecina una crisis económica gravísima".

En este sentido, García Egea ha afirmado que "el Partido Popular tiene que estar para proteger a la gente en materia sanitaria y evitar la ruina que se nos viene encima con la gestión de este Gobierno". "Somos un instrumento al servicio de la ciudadanía", ha continuado explicando, "con que los trabajadores puedan tener una esperanza de que el coronavirus no va a acabar con sus oportunidades laborales y que los empresarios podrán seguir contratado personas, nos sirve, no queremos ningún reconocimiento del señor Sánchez".

El secretario general de los populares ha insistido en que "queremos que se proteja a sanitarios y trabajadores. Si todo esto cesa y el Gobierno acierta por una vez, le apoyaremos en sus medidas, como lo hemos hecho tres veces". Además, ha matizado que "a partir de este momento, si proponen que los autónomos no paguen cuotas, votaremos a favor; si proponen que los autónomos no paguen cuota, votaremos a favor; si proponen que se haga test masivos, votaremos a favor; pero no podemos votar a favor de que Pablo Iglesias controle el CNI, de que uno se pueda empadronar debajo de un puente o de que se expropien viviendas privadas”, ha dicho.

"Es mentira que España sea el país que más test hace y el Gobierno lo sigue diciendo"

Sobre esta cuestión, García Egea ha asegurado estar "muy sorprendido" porque "en las sesiones del estado de alarma jamás he escuchado más mentiras por minuto que cuando sube Pedro Sánchez y Adriana Lastra, y lo más sorprendente es que lo hacen convencidos, suben a la tribuna, mienten descaradamente a la cara de los españoles". El secretario del Partido Popular ha reiterado que "es mentira que España sea el país que más test ha hecho y lo siguen diciendo. Ya no cuela, los españoles no le creen y nosotros le hemos retirado el apoyo y dentro de 15 días tampoco lo van a tener. En este sentido, García Egea considera que "se echa de menos tener menos ministros y que alguno haga algo por España. Le pediría a la ministra Celaá que en septiembre vuelvan solo la mitad de los ministros y así nos ahorramos fondos para las personas que de verdad levantan este país”.

¿Hay un 'plan B' para evitar el estado de alarma?

García Egea tiene claro que el Gobierno "no tiene un planB porque no estaban preparados para una crisis importante, estaban preparados para tener 23 ministros y que ninguno hiciera nada importante". "El Gobierno utiliza el estado de alarma para tapar su incompetencia, no se puede hacer desconfinamiento sin hacer test y sin comprobar qué población tiene el virus y cuál lo ha pasado para hacerlo con garantías. Así, poco éxito podemos tener", ha dicho.

En cuanto a este tema, García Egea ha continuado señalando que "el desconfinamiento es posible con un plan B, pero exigiría restarle poder al Gobierno que es lo deseable y pertinente. Tenemos al peor Gobierno en el peor momento. Poco le importan las consecuencias de esta crisis, solo les interesa el marketing y desgastar a la oposición".

“Sánchez quiere tener a los españoles de rehenes en este estado de excepción para no tener que dar cuentas en el Portal de Transparencia, para colocar al señor Iglesias en el CNI. Esto es un insulto a los españoles que han perdido la vida con el coronavirus”, ha afirmado Egea. También ha explicado que "los apoyos del Gobierno han saltado por los aires, de no ser el apoyo de PNV y Ciudadanos, hoy Pedro Sánchez hubiese tenido que optar al plan B que propuso el Partido Popular. Nuestras prioridades son proteger la salud y garantizar que los españoles tengan un empleo más allá del estado de alarma”.

Las medidas económicas, fundamentales según el Partido Popular para avanzar

En materia económica, García Egea ha dicho que "los autónomos que estén en su casa y no puedan trabajar, no se entiende que paguen la cuota de autónomos. ¿En qué cabeza cabe que Pablo Iglesias siga nombrando asesores mientras los autónomos tienen que pagar su cuota? Las ayudas económicas, como los ERTE por fuerza mayor, deben ir más allá del estado de alarma, lo está reivindicando todo el mundo. Creemos que Pedro Sánchez engañará también a quienes han apoyado hoy la prórroga del estado de alarma. No ha cumplido su palabra en ningún momento hasta ahora”.

En la misma línea, el diputado de los populares ha explicado que "la mayoría de la moción de censura que apoyaba a Pedro Sánchez se ha roto, no contaría con el apoyo suficiente para sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado. Sánchez ha tenido que buscar una mayoría que no a poder satisfacer”. Por último, ha concluido con que "es normal que los empresarios y quienes crean empleo no confíen en este Gobierno. Si Sánchez quiere apostar por la reconstrucción, los únicos apoyos que tiene hoy para ir a Bruselas son sus socios minoritarios que son insuficientes".