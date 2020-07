La clase de economía de Herrera a Iglesias, entre lo más leído de este jueves

Audio

El periodista Carlos Herrera ha finalizado el mes de marzo, en pleno confinamiento, deseando buenos augurios a una España que estaba viendo la nieve desde su casa. Por aquellas fechas, varios territorios estaban cubiertos de nieve pero los españoles han tenido que quedarse con las ganas y ver la nieve desde sus casas.

Mientras, en el Congreso muchos de los políticos del país se estaban quedando helados con las noticias que íbamos sabiendo del Gobierno y los datos, más o menos fiables, que iban dando acerca del coronavirus. Herrera, líder de la radio española, ha querido destacar el gesto que ha mantenido en estos tiempos Sánchez y que tanto daño ha causado a muchos. Este fue uno de los mejores momentos de 'Herrera en COPE'

Tras la agresión que sufrió Juan Carlos Monedero en un bar de Sanlúcar de Barrameda en Cádiz, el fundador de Podemos se ha visto envuelto en una nueva polémica reclacionada con este incidente.

Monedero ha tenido un encontronazo con una reportera de Cuatro al Día, programa que dirige por Joaquín Prat, que fue a entrevistar a uno de los testigos que presencio la pelea en el bar de Cádiz. Estas personas y la propia reportera, Cristina Bravo, apuntaron a que todo comenzó porque Monedero no llevaba la mascarilla puesta, algo que no sentó nada bien al ex militante de Podemos. “No has hecho bien tu trabajo”, le dijo Monedero a Crsitina Bravo, a quien también acusó de poner a la misma altura a los agresores que a él que fue la víctima.

Díaz Ayuso se ha quejado expresamente de que utilicen su imagen para hacer montajes con el fin de ponerla en evidencia. Recientemente ha circulado por redes sociales una imagen en la que aparece la presidenta con José Luis Martínez-Almeida y la vicealcaldesa Begoña Villacís. En el suelo se aprecian tres marcas redondas amarillas en las que hay dibujados unos pies para que las personas mantengan adecuadamente la distancia de seguridad.

Sin palabras se ha quedado el presentador del programa vespertino, 'Ahora Caigo', Arturo Valls. El humorista está muy acostumbrado a tratar con todo tipo de personas, pero lo que ha sucedido esta tarde ha dejado atónito al propio presentador del programa.

No, no se ha caído al suelo de Atresmedia cuando le han explicado lo sucedido, pero sus piernas se han puesto a temblar en un rostro que ha dejado tocado al presentador.

Jorge Javier Vázquez se encuentra ya de vacaciones después de haber vivido otro año de éxitos en Mediaset. "Sálvame" y "Supervivientes" siguen contando con el respaldo de la audiencia y hasta "La casa fuerte", pese a recibir muchas críticas y terminar una semana antes de lo previsto, ha cumplido con los objetivos impuestos por Mediaset.

El mediático profesor seguirá la temporada que viene muy presente en Telecinco, pero ahora está descansando de este año tan difícil por la pandemia del coronavirus. Este 25 de julio, Jorge Javier ha cumplido 50 años. Un cumpleaños muy importante. El catalán ha dejado de ser un cuarentón y se adentra en la fase de los 50. Sin embargo, a Jorge Javier no parece preocuparle cumplir años. Sobre todo teniendo en cuenta la experiencia vital que supuso para él superar un ictus.