La firme decisión que ha tomado Jorge Javier Vázquez en su 50 cumpleaños

Jorge Javier Vázquez se encuentra ya de vacaciones después de haber vivido otro año de éxitos en Mediaset. "Sálvame" y "Supervivientes" siguen contando con el respaldo de la audiencia y hasta "La casa fuerte", pese a recibir muchas críticas y terminar una semana antes de lo previsto, ha cumplido con los objetivos impuestos por Mediaset.

El mediático profesor seguirá la temporada que viene muy presente en Telecinco, pero ahora está descansando de este año tan difícil por la pandemia del coronavirus. Este 25 de julio, Jorge Javier ha cumplido 50 años. Un cumpleaños muy importante. El catalán ha dejado de ser un cuarentón y se adentra en la fase de los 50. Sin embargo, a Jorge Javier no parece preocuparle cumplir años. Sobre todo teniendo en cuenta la experiencia vital que supuso para él superar un ictus.

UNO MÁS EN LA FAMILIA

En su blog de "Lecturas", Jorge Javier ha anunciado la novedad con la que ha recibido los 50 años. Y es adoptando una nueva perrita. De hecho, es el propio Jorge quien le da la bienvenida a su familia. "Celebro la entrada en una nueva década con la llegada de un nuevo miembro a la familia. Se llama Luna y la encontró abandonada uno de mis perros, Bart, mientras paseaba por el campo. La pareja que trabaja en casa la recogió. Pensábamos darla, pero no hemos sido capaces. Es cariñosa y saltarina. Bienvenidos, 50", ha escrito junto a una foto donde se ve al presentador sujetando entre sus brazos al animal.

Jorge Javier también ha aprovechado el post para hacer un resumen de lo que supuso para él dejar Badalona para irse a vivir a Madrid. "En septiembre, se cumplirán 25 años de mi llegada a Madrid. Habré pasado la mitad mi vida en una ciudad y la otra, en la capital. Qué agradecido estoy a Madrid. Soñaba con ella desde que nací y jamás me defraudó. En Madrid, conocí la libertad y he vivido años decisivos en mi trayectoria personal y profesional", ha escrito.

Muy receloso de su vida privada, Jorge Javier no ha querido desvelar a qué rincón del mundo se ha ido de vacaciones. Sí admitía, sin embargo, que estaba deseando "largarse" unos días porque no se aguantaba a sí mismo. "Reconocerlo me parece un buen primer paso para intentar mejorar", admitía en su cuenta de Twitter. La única foto que ha mostrado por el momento es un día de Jorge Javier de relax mirando al mar y enseñando su figura.

EL TEATRO, SU GRAN EVASIÓN

Además de la televisión, a Jorge Javier Vázquez también le espera el teatro en septiembre. El presentador estrenará el montaje de ‘Desmontando a Séneca’, cuya representación tuvo que ser cancelada ante el estallido de la pandemia del coronavirus en España en marzo. Jorge Javier es un enamorado del teatro y, sin duda, estará esperando con mucha impaciencia su reencuentro con el público.

