Casado, Ayuso y Feijóo: los protagonistas de la crisis en el PP eligen COPE

La tensión entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso estalló el pasado 17 de febrero cuando se conoció el espionaje realizado desde la directiva del Partido Popular al hermano de Isabel Díaz Ayuso. La relación entre el presidente del Partido Popular y la presidenta de la Comunidad de Madrid no era la mejor y este suceso dinamitó las comunicaciones. Tras conocerse, José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid y ex portavoz del Partido Popular, negó este supuesto espionaje a través del Ayuntamiento. Después, Isabel Díaz Ayuso acusó duramente a Génova por estas prácticas. Por último, Teodoro García Egea, ex secretario general del PP, criticó el comportamiento de la presidenta de la Comunidad de Madrid y anunció que se le iba a abrir un expediente informativo.

Todos estos sucesos provocaron el estallido de una crisis en el Partido Popular en la que la Cadena COPE se convirtió en la referencia informativa. Estos tres discursos se produjeron el jueves 17 de febrero y a la semana siguiente, Carlos Herrera entrevistó a Pablo Casado, y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Cruce de acusaciones entre Casado y Ayuso en COPE

La conversación del comunicador con Pablo Casado se convirtió en una exclusiva al recoger las primeras declaraciones del líder de la oposición después del estallido de la crisis interna de la formación. En esta entrevista, el popular aseguró que no se había contratado ningún detective para investigar ni a Isabel Díaz Ayuso ni a nadie de su familia. Además, criticó la supuesta comisión de 280.000 euros de su hermano por venta de material sanitario, afirmando que "es un importe relevante como para pensar que ha habido tráfico de influencias".

Después de esto fue el turno de Isabel Díaz Ayuso, quien por una entrevista telefónica con el programa 'Herrera en COPE' expresaba su opinión sobre la situación. La presidenta de la Comunidad de Madrid comentó que la comisión que recibió su hermano por ese trabajo no fue de esa cantidad y matizó que su carrera política no tiene que afectar a su familia y "tiene derecho a ganarse la vida en el sector en el que lleva trabajando más de 25 años". También expresó su decepción con la directiva del Partido Popular por el trato que había recibido. "Me duele que me achaque un delito o falta de ejemplaridad. El gobierno de la Comunidad de Madrid es un gobierno honrado. Hemos realizado miles de contratos de emergencia con muchas empresas. Todo está fiscalizado y todo es transparente. Que yo tenga que demostrar mi inocencia, me ofende", aseguró ante Carlos Herrera.

Durante los días siguientes, Pablo Casado fue perdiendo apoyos entre los diputados de la formación y los barones del Partido Popular hasta que el martes 22 de febrero 16 de los 17 barones estaban a favor de convocar un congreso extraordinario para que Pablo Casado abandonase la presidencia del PP. El martes 1 de marzo, el líder popular se expresó ante la Junta Directiva Nacional del PP y en su discurso lamentó "todo lo que ha hecho mal" y la reacción que sufrió, que es "inédita" en la historia democrática del país y considera que no merece.

Feijóo habló con Herrera sobre su candidatura

Al día siguiente, Alberto Núñez Feijóo anunció su candidatura para presidir el Partido Popular y la mañana siguiente, Carlos Herrera pudo entrevistar al que parecer que será el próximo líder del PP. En esta entrevista en 'Herrera en COPE', el presidente de Galicia explicó sus motivos para presentar su candidatura: "Hablamos y después de valorar la situación presente de mi partido y de hacer un balance de mi biografía política y de las responsabilidades que he tenido, creo que mi obligación institucional y moral es ponerme al frente del partido porque soy la persona adecuada para iniciar un nuevo camino", ha asegurado este jueves.

Alberto Núñez Feijóo reconoció que el Partido Popular ha cometido errores, pero ahora es tiempo para mirar al futuro. Por último, quiso dejar claro que "el PP no es Vox" y que el objetivo que se plantea es conseguir recuperar esos votos que ha recogido la formación de Abascal.