La anécdota de Herrera con Don Juan Carlos y el divorcio entre Ramos y Florentino, entre los sonidos del día

Este martes, con motivo del anuncio por parte del Rey Don Juan Carlos de retirarse de la vida pública a partir del 2 de junio, Carlos Herrera ha recordado una tierna anécdota con el monarca. “Con motivo del viaje a Sevilla de la Davis me hizo llamar. Fue un honor. Me dijo que buscara un sitio para cenar con el príncipe. Le propuse un restaurante muy agradable y le dije que si le parecía pedíamos un lugar reservado, a lo que me dijo que no, que prefería en medio del restaurante con la gente. Nuestra mesa, fue simplemente una más”, ha recordado el comunicador. “Cuando entramos en eL restaurante la gente se puso de pie a aplaudir. Él entró se sentó, echamos una noche muy agradable, se levantó, se fue y la gente volvió a aplaudir, sin más”.

En 'El Partidazo de COPE' hemos podido conocer una noticia que puede cambiar el panorama futbolístico que rodea al Real Madrid. La relación entre el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y el futbolista Sergio Ramos está rota. La comunicación entre ambos es prácticamente inexistente. Según informó Manolo Lama en El Partidazo de COPE este lunes, las palabras textuales de Ramos son "me cansé, estoy harto del presidente". Dada esta situación, el internacional le ha pedido a Florentino la carta de libertad.

Sergio Ramos está harto de la cantidad de mensajes que le llegan del entorno del presidente. Es consciente y sabe que Florentino no habla bien de él a sus espaldas. Es muy consciente de que el entorno más cercano a Florentino Pérez (no sólo el entorno del club), no dejan de hablar mal de Ramos, incluso en público.

Estamos en plena época de comuniones, y en 'Poniendo las Calles', con Carlos Moreno El Pulpo, hemos hecho hincapié en que miles de niños que piden absolutamente de todo: móviles, videoconsolas, tabletas... Pero ver lo contrario sorprende. Es el caso de un niño de Granada llamado Iñaki, que por solidaridad, no pidió ningún regalo material, solo dinero para destinar a una buena causa. Iñaki acabó sumando 1.030 euros por su primera comunión y lo destinó a la Asociación Relvevos por la Vida contra el cáncer juvenil, que ha comprado unas gafas de realidad virtual con consola para hacer más llevaderas las estancias en el hospital de los pacientes de oncología infantil del hospital de Granada.



La actriz, Audrey Hepburn, icono de la elegancia y una leyenda viva de la época dorada de Hollywood hubiese cumplido 90 años este mes de mayo que estamos a punto de despedir, y para celebrarlo, su hijo Sean Hepburn ha querido ofrecer a los fans de esta estrella la otra cara de la moneda de Audrey. La más íntima se exhibe estos días en la exposición Intimate Audrey, en Bruselas, su ciudad natal. Y para explicar todo lo relativo a ella, ha pasado por 'La Noche de COPE' con Beatriz Pérez Otín



Como nos ha comentado Sean, era dueña “de la elegancia interior, porque la exterior ya la tenía”. Era dueña de una belleza angelical, abanderada de la delicadeza y la sencillez. Nos llevó de vacaciones a Roma y nos deslumbró llevándonos a desayunar con diamantes amarrados a un cuello espigado, que sujetaba un collar de perlas, sobre un elegante vestido negro bajo el nombre de Holly Golightly. Una mujer que nos mostró que el amor duele y que a veces, incluso ciega. Hasta el punto de enfrentarse dos hermanos por una misma mujer... Sabrina.