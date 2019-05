Florentino confirma en Onda Cero la noticia adelantada por Manolo Lama: Ramos le pidió salir gratis

El presidente del Real Madrid ha asegurado este lunes que el Real Madrid no dejará salir gratis a Sergio Ramos, confirmando de esta manera la noticia avanzada por Manolo Lama en El Partidazo de COPE.

En una entrevista concedida a Onda Cero, el presidente Florentino Pérez habla de "me dijeron de una oferta muy buena de un club chino. Que me parece muy bien, pero ¿qué le voy a decir? Que eso no podía ser, que en cualquier caso, ya hablaríamos con el club chino, a ver qué club chino es para, digamos, darle satisfacción a él. Pero es imposible que el Real Madrid pueda dejar que su capitán se vaya gratis porque es un precedente terrible para los siguientes y para los demás. Y no se habló más que de eso, y yo no le daría más importancia".

En esa misma entrevista, Pérez aseveró que Sergio Ramos es el futbolista mejor pagado de la plantilla.

Manolo Lama informó de que Florentino Pérez no va a allanar la salida de su capitán porque considera que puede sacar mucho dinero por él, más teniendo en cuenta que le puede venir bien para afrontar el gasto de próximos fichajes. El Real Madrid no quiere darle la carta de libertad, va a pedir traspaso por su salida.

Sergio Ramos estaría dispuesto a marcharse perdonando los dos años de sueldo que le quedarían por contrato (24 millones de euros netos, unos 48 millones brutos). Su cláusula de rescisión, revisada en 2015, está cifrada en torno a los 800 millones de euros.

Según la misma información de Manolo Lama, Ramos no ha presentado aún ninguna oferta al club, y tiene sobre la mesa dos propuestas: la de un equipo europeo y la de otro equipo de fuera de Europa.