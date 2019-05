Herrera revela cómo recibieron los clientes de un restaurante sevillano al Rey Juan Carlos

Con motivo del anuncio por parte del rey Juan Carlos de retirarse de la vida pública a partir del 2 de junio, Carlos Herrera ha recordado en 'Herrera en COPE' una tierna anécdota con el monarca. “A raíz del viaje a Sevilla de la Davis me hizo llamar. Fue un honor. Me dijo que buscara un sitio para cenar con el príncipe. Le propuse un restaurante muy agradable y le dije que si le parecía pedíamos un lugar reservado, a lo que me dijo que no, que prefería en medio del restaurante con la gente. Nuestra mesa, fue simplemente una más.”, ha recordado el comunicador.

“Cuando entramos en le restaurante la gente se puso de pie a aplaudir. Él entró se sentó, echamos una noche muy agradable, se levantó, se fue y la gente volvió a aplaudir, sin más”.

Este lunes el rey Juan Carlos anunciaba su voluntad y deseo de dejar de desarrollar actividades institucionales y completar su retirada de la vida pública a partir del 2 de junio, al cumplirse cinco años de su abdicación.

Así se lo trasladaba don Juan Carlos en una carta a su hijo, Felipe VI, difundida por la Zarzuela y en la que afirma que se trata de una "firme y meditada" convicción.

En su misiva, el rey, de 81 años, afirma que desde su abdicación ha venido desarrollando actividades institucionales con el mismo afán de servicio a España y a la Corona que inspiró su reinado.

Pero ahora ve llegado el momento de "pasar una nueva página" y completar su retirada de la vida pública.

A pesar de que a partir del 2 de junio deje de protagonizar actividades institucionales, mantendrá su condición de miembro de la familia real, su consideración de rey y el estatus jurídico que ha tenido desde su abdicación hace cinco años, según la Zarzuela.

Por su parte, la reina Sofía continuará desarrollando su actividad institucional como hasta ahora.

Desde la abdicación, Juan Carlos I ha protagonizado 119 actos oficiales de distinta índole, entre ellos nueve viajes a Iberoamérica.