Divorcio total entre Sergio Ramos y Florentino Pérez

La relación entre el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y el futbolista Sergio Ramos está rota. La comunicación entre ambos es prácticamente inexistente. Según informó Manolo Lama en El Partidazo de COPE este lunes, las palabras textuales de Ramos son "me cansé, estoy harto del presidente". Dada esta situación, el internacional le ha pedido a Florentino la carta de libertad.

Sergio Ramos está harto de la cantidad de mensajes que le llegan del entorno del presidente. Es consciente y sabe que Florentino no habla bien de él a sus espaldas. Es muy consciente de que el entorno más cercano a Florentino Pérez (no sólo el entorno del club), no dejan de hablar mal de Ramos, incluso en público.

Ramos, a día de hoy, no soporta que Florentino Pérez siga insinuando que la culpa de la eliminación en Champions haya sido culpa de Sergio Ramos. El Partidazo de COPE ya informó de aquella conversación tensa que tuvo lugar en el vestuario, el día de la eliminación a manos del Ajax, entre el jugador y el presidente, en la que Florentino señaló al camero.

El jugador tampoco soporta que se le acuse de que en el tramo final de LaLiga se haya 'borrado'. El Madrid sabe perfectamente que no se 'borra', sabe que existe un parte médico que refleja la rotura de sóleo que sufrió. Y sabe que ya jugó un Mundial de Clubes con un hombro lesionado y que se ha infiltrado en diversas ocasiones para poder jugar.

Al futbolista le quedan dos temporadas más de contrato. Es uno de los mejor pagados de la plantilla (12 millones de euros netos por temporada), y es el más laureado. La cláusula de rescisión se revisó en 2015 y está en torno a los 800 millones de euros.

Es la primera vez real que Sergio Ramos está pensando en marcharse del Real Madrid por la situación que vive con Florentino Pérez. Ramos pide que el Real Madrid tenga un acto de generosidad con él. Considera que lo ha dado todo por el club y cree se merece que el Real Madrid tenga un gesto generoso, como lo tuvo con Casillas o Raúl, y pide que el Madrid le deje marcharse a cambio de condonar los 24 millones que le restaría por cobrar.

Él no le ha presentado ninguna oferta, pero equipos no le van a faltar. Ahora mismo tiene dos ofertas: una europea y otra que no tiene que ver con el viejo continente.

Florentino no le va a allanar la salida (por la cláusula, porque se puede sacar un dinero que le venga bien para afrontar el gasto de próximos fichajes). El Madrid no le quiere dar la carta de libertad. Va pedir traspaso por él.

Ramos, como la mayoría de pesos pesados del equipo, barruntaba que la situación del club esta temporada no funcionaba. Cuando sale la noticia de que Cristiano Ronaldo va a salir, Ramos dice a la cúpula que cree que es un error su salida.

Sin embargo, la relación entre Sergio Ramos y Zinedine Zidane es espectacular. De hecho, es el técnico francés el que ha intentado mediar para que convencerle de que se quede, ya no sólo por lo deportivo, sino por el manejo del vestuario como capitán.

El próximo 15 de junio Sergio Ramos se casa y le ha invitado a su presidente. ¿Acudirá Florentino Pérez a la cita?